В последние дни РФ увеличила свои войска на границе с Украиной на 7 тысяч военных.

Российская Федерация продолжает мобилизоваться до войны и готовит ложный повод для оправдания вторжения в Украину.

Об этом неназванный влиятельный чиновник Администрации президента Джо Байдена заявил на брифинге, сообщает Белый дом.

Чиновник обратил внимание, что Россия заявила о готовности взаимодействовать в рамках дипломатии, о чем страны Запада неоднократно обращались с предложением.

"Они публично предлагают разговаривать и делают утверждения о деескалацію, когда в частном порядке мобилизуются для войны", - подчеркнул чиновник.

В Белом доме подчеркнули, что утверждения России об отводе войск от границ с Украиной являются ложными.

"На самом деле мы теперь подтвердили, что в последние дни Россия увеличила присутствие своих войск вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военных, некоторые из них прибыли совсем недавно - сегодня", - заявил чиновник.

Чиновник добавил, что США продолжают получать информацию, что РФ может использовать ложный повод, чтобы оправдать вторжение в Украину.

"Этот ложный повод может приобрести различные формы: провокация на Донбассе, утверждение об активности НАТО на суше, на море или в воздушном пространстве или вторжения на российскую территорию", - подчеркнул чиновник.

Он сказал, что не знает, какая форма ложных предпосылок для вторжения будет выбрана, но выразил надежду, что мир будет готов к этому.

По его словам, в последние дни россияне усилили свои ложные утверждения, в том числе о безымянных могилах гражданских, якобы убитых, как утверждается, украинскими военными, или заявления о том, что Украина и США разрабатывают биологическое и химическое оружие, или что Запад отправляет бойцов убивать местных.

"Мы видели эти сценарии раньше: во время их предыдущих вторжений в Украину и Грузию", - сообщил чиновник.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины военных, которых, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тысяч вооруженных военных.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском пограничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщениям о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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