По данным ABC News, численность российских войск у границы с Украиной увеличивается.

Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там добавилось порядка 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Собеседник журналистов не стал комментировать общую численность российской армии, которая расположилась у границы. Однако президент США Джо Байден днем ранее называл цифру в 150 тысяч, имея в виду также территорию Беларуси.

ABC News также пишет, что президент РФ Владимир Путин якобы приказал своим военнослужащим быть готовыми к вторжению к среде, однако так и не ясно, принял ли он окончательное решение.

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Накануне стало известно, что российские военные перебросили понтонный мост через Припять возле границы с Украиной.

Напомним, Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.