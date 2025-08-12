Эксперт считает, что восполнить эту потерю России будет трудно, но сколько таких РЛС у оккупанта, неизвестно.

Украинская разведка недавно нанесла удар по новейшей российской радиолокационной станции "Енисей". Военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ на условиях анонимности рассказал Крым.Реалии, что для России это очень большая потеря.

"Енисей" имеет особенность - эта РЛС может просматривать пространство в определенном секторе, тогда как большинство станций работают в круговом режиме. Это позволяет локатору успешно осуществлять выдачу целеуказаний по баллистическим ракетам. Тогда как штатный всевысотный обнаружитель 96Л6 из состава ЗРК С-400 в секторе работать не может", - пояснил эксперт.

Он добавил, что "Енисей" хорошо "видит" и сопровождает свои запущенные зенитные управляемые ракеты и может точно определить, поражена ли цель.

"В открытых источниках нет данных, сколько в вооруженных силах РФ есть РЛС "Енисей", но восполнить эту потерю будет сложно, особенно в условиях санкций. Это не просто жирная цель - это самая жирная цель", - подытожил эксперт.

Указывается, что радиолокационная станция 98Л6 "Енисей" является штатным радаром из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей". В свою очередь, "Прометей" является новейшим российским зенитным ракетным комплексом.

Как указывает производитель, ЗРК С-500 служит для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах. Также он способен ликвидировать цели, летящие на гиперзвуке. Поэтому, применяются различные типы ракет, в том числе и с ядерной боевой частью.

Детали уничтожения РЛС "Енисей"

Ранее УНИАН сообщал, что Главное управление разведки Минобороны Украины показало видео уничтожения РЛС "Енисей" во временно оккупированном Крыму. Указывается, что это дорогая и редкая установка для России. В ГУР отметили, что это существенный удар о возможностях системы ПВО российских оккупантов.

Также мы писали, что бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский считает, что определенные российские чиновники могут потерять должность из-за уничтожения РЛС "Енисей". Он отметил, что сейчас Украина активно выбивает российскую противовоздушную оборону на территории временного оккупированного Крыма, поскольку часть беспилотников летит на Россию именно через Крым.

