Трамп принимает решения, исходя из того, насколько это полезно для его имиджа, а не из объективных предпосылок, говорит профессор.

Ракеты Tomahawk предназначены в первую очередь для запуска с кораблей и субмарин, у США очень ограниченное количество наземных пусковых установок под них. Однако это обстоятельство не является преградой для их передачи Украине, заявил в эфире телеканала "КИЕВ24" профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

По его словам, армия США, вероятно, имеет только две батареи наземных пусковых установок для "Томагавков". Их начали выпускать только в 2024 году.

Вместе с тем, по мнению Айзенберга, решение о передаче ракет Трамп будет принимать, исходя из собственного видения того, пойдет ли на пользу это лично ему или нет. В частности с точки зрения его имиджа.

Видео дня

По мнению эксперта, Трамп все же хочет заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной, поэтому для этого он вполне может предоставить Украине "Томагавки".

Что касается проблемы отсутствия пусковых под них, то Айзенберг ссылается на недавнее заявление экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса. Тот на днях заметил, что украинцы могут создать что угодно практически из ничего.

"Можно вспомнить, что приспособили же для запуска ракет Storm Shadow истребители советского производства. Разработали пусковые установки. Я бы ничего не исключал", - сказал американский профессор.

"Томагавки" для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время Трамп дал понять, что серьезно рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", хотя его беспокоит вопрос о том, куда именно эти ракеты могут прилететь в России.

Между тем Кремль пытается негласно противодействовать этому, ссылаясь в частности на старые договоры по оружию между Москвой и Вашингтоном.

Вас также могут заинтересовать новости: