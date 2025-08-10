Некоторые чиновники 'полетят' за потерю: эксперт о поражении российского радара 'Енисей'

У россиян не очень много таких систем, заметил Анатолий Храпчинский.

Накануне на территории Крыма поразили систему радиолокационную станцию РФ "Енисей", которая является дорогостоящей для Москвы.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"РЛС - это глаза системы, которые видят воздушную цель, могут ее захватить и передавать точную координату. Тем более, если мы говорим о РЛС "Енисей", которая стоит на С-500. Там активная фазовая решетка. То есть это довольно дорогостоящее и технологическое решение. У россиян не очень много таких систем. Я думаю, там определенные чиновники в погонах полетят за то, что была потеря такой цели. Потому что это технологически интересный инструмент", - сказал Храпчинский.

Видео дня

Он добавил, сейчас Украина активно выбивает российскую противовоздушную оборону на территории временного оккупированного Крыма. По его словам, это делается в том числе и для того, чтобы результативно наносить удары и по территории РФ. Поскольку часть беспилотников должны лететь на территорию России через Крым.

"И еще, эта система С-500 может обнаруживать баллистические ракеты. А враг понимает и видит, как мы активно двигаемся в беспилотниках. И понимает, что время, когда будут использоваться украинские баллистические ракеты - очень скоро будет реализовано", - добавил Храпчинский.

Удары по Крыму: важные новости

Накануне стало известно, что бойцы ГУР поразили в Крыму одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале государства-агрессора России - 98Л6 "Енисей". В разведке отметили, что уничтожение такой цели является существенным ударом по возможностям системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

В общем ГУР уничтожили в Крыму не одну радиолокационную станцию. По данным Главного управления разведки, во время операции было поражено несколько РЛС и десантный катер оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: