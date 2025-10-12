По словам командира батальона дронов 93-й бригады "Холодный Яр" Эдуарда Боднюка, мобилизация неизбежна, а конца войне пока не видно.

Украинцам и военным не стоит ожидать быстрой демобилизации, так как конца полномасштабной войны "пока не видно", считает командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Эдуард Боднюк. По его словам, чтобы произошла демобилизация военных, необходимо, чтобы на их место пришли другие.

"Поэтому мобилизация необходима. Мы живём в демократическом обществе, у нас даже армия частично демократична, хотя с точки зрения порядка ведения боевых действий и всех документов армия — это не вещь демократии. Это очень холодная штука, к которой нужно привыкнуть", - заявил он в интервью "Новинарні" на Youtube.

Боднюк подчеркнул, что, чтобы мобилизация не провалилась, люди должны видеть перспективу, а не страх перед ТЦК. Сам же он собирается оставаться "до конца". Ведь важно готовиться не к миру и демобилизации, а к войне, ибо Россия не остановится никогда.

"Путь Украины — военным образом дать России понять, что у неё нет ни единого шанса. Нам не нужен мир с Россией. Они нам не нужны как друзья. Нам с ними нужна война, но такая, которая будет напоминать России, что у неё нет ни единого шанса. Потому что они уже понесли такие потери, что им этого просто не нужно. "Пожалуйста". Вот так они должны говорить. "Пожалуйста, нам не нужна война с Украиной"", - отметил военный.

