Конкурс состоится вскоре в Грузии.

Состоялся финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2025". Стало известно, кто представит Украину на конкурсе в Грузии.

В финале отбора выступило шесть участников, среди которых только один конкурсант одержал победу. Как сообщает Общественное, голосование проходило в несколько этапов. Традиционно победителя выбирали зрители и члены жюри, которыми в этом году стали Мишель Андраде, Влад Дарвин и Натела Чхартишвили-Зацаринна.

По результатам голосования жюри наивысший балл получил дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, который выступал с песней "Звездное время". Однако, все кардинально изменило именно мнение зрителей.

Именно телезрители определили победителя Нацотбора, отдав шесть баллов Софии Нерсесян, которая вместе с пятью баллами от судей одержала победу. 10-летняя певица из Киева будет представлять Украину с песней "Мотанка".

Эту композицию для Софии создала нынешний музыкальный продюсер отбора Светлана Тарабарова. Девочка становится голосом всех украинских детей. Своей песней-манифестом "Мотанка" она призывает защитить жизнь самых маленьких украинцев от войны.

"Детское Евровидение-2025" пройдет в столице Грузии Тбилиси 13 декабря. В конкурсе примут участие 18 стран, среди которых и Украина.

Напомним, что вскоре состоится взрослый Нацотбор на "Евровидение-2026". Недавно было объявлено имя нынешнего музыкального продюсера.

