Группа примерно из 10 российских военных стояла посреди дороги, которой также пользуются эстонцы.

Эстония временно закрыла для своих граждан доступ к дороге, которая проходит через Саатсеский сапог в России. Причиной стало то, что на этой дороге заметили группу российских солдат, пишет Associated Press.

Представители департамента полиции и пограничной службы Эстонии рассказали журналистам, что закрытие доступа к дороге произошло в пятницу, 10 октября, после того как пограничники заметили более крупное, чем обычно, подразделение, движущееся по территории РФ. Отмечается, что решение было принято для обеспечения безопасности людей в Эстонии.

По предварительным данным, группа российских солдат состояла из примерно 10 человек. В департаменте полиции и пограничной службы Эстонии отметили, что они стояли посреди дороги, которой также пользуются эстонцы.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро 11 октября сообщил, что российские военные покинули этот участок дороги. По его словам, ситуация спокойная, но дорога останется закрытой как минимум до вторника, 14 октября.

"Прямой угрозы войны нет. Это постоянно подтверждают эстонские вооруженные силы. Инцидент в Саатсе не изменил ситуацию", - сказал Таро.

Кроме того, сегодня, 12 октября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X заверил, что заявления о том, что ситуация на эстонско-российской границе якобы "становится напряженной", преувеличены.

"В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить использование этой дороги. Уже имеется альтернативный маршрут, обходящий территорию России, а новый находится в стадии строительства. Нынешнее положение дел является исторической аномалией. Чтобы было ясно: на границе не происходит ничего острого", - написал он.

В Эстонии вынесли приговор военному, который шпионил в пользу РФ

Ранее суд признал виновным гражданина Эстонии Ивана Дмитриева в разведывательной деятельности в пользу России. Ему присудили 4 года и 11 месяцев заключения, а также штраф в размере 2215 евро.

По данным следствия, Дмитриев с марта по май 2025 года сотрудничал с офицером оперативного отдела пограничной службы ФСБ. Он передавал ему информацию для спецслужб России.

