Неделя начинается с важного астрологического события - в понедельник Венера входит в знак Весов, придавая энергии гармонии, красоты и новых отношений.

Составлен гороскоп на неделю, с 13 по 19 октября 2025 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот период наполнен поиском равновесия, ведь впереди последняя неделя Солнца в Весах. Луна плавно перейдет из Рака в Весы, направляя внимание на дом, здоровье, самоощущение и близкие отношения. Главная карта Таро для всех на неделю - Влюбленные (перевернутая). Она напоминает: не нужно сравнивать себя с другими. У каждого свой путь, и истинное счастье приходит тогда, когда человек честен перед собой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Постарайтесь не поддаваться ощущению нехватки, а пересмотреть привычки и желания с точки зрения здравого смысла. Пусть каждое ваше действие несет смысл и приближает к внутренней целостности.

Овен

Ваша карта - Туз Кубков. Эта неделя для вас, Овны, словно свежий глоток вдохновения. Она обещает обновление в любви, рождении чувств и новых начинаниях. Солнце освещает вашу зону отношений, а Венера в Весах добавляет тепла и романтики. Возможна встреча с человеком, который пробудит сильные эмоции, или новое понимание существующих чувств. Дополнительная энергия делает вас более открытыми к проявлениям нежности и поддержке - не отталкивайте предложения сердца.

Телец

Ваша карта - Умеренность. Для вас наступает время выдохнуть и найти внутренний баланс. Этот аркан говорит о терпении и постепенном движении к цели. Займитесь своим здоровьем и распорядком дня, пересмотрите привычки. Все, что делается размеренно, принесет стабильный результат. Сосредоточьтесь на устойчивых ритуалах и небольших изменениях - они дадут лучший эффект, чем резкие скачки. Поддержка близких и регулярность действий сейчас ценнее импульсивных усилий.

Близнецы

Ваша карта - Колесница (перевернутая). Неделя требует честности с собой. Аркан указывает на внутренние колебания: хочется двигаться вперед, но что-то мешает. Вы можете чувствовать уязвимость в разговорах о чувствах, но именно откровенность поможет укрепить связи. Постарайтесь не давать страху управлять коммуникацией - искренние слова сейчас дороже красивых формулировок. Примите небольшой план действий и придерживайтесь его, даже если прогресс идет медленнее, чем хотелось бы.

Рак

Ваша карта - Туз Мечей (перевернутый). Раки, неделя сосредоточена на семье и доме. Аркан советует говорить осторожнее, чтобы избежать недоразумений. Может не хватать ясности - не торопите события. Ставьте паузы и давайте себе время на обдумывание реакции; это поможет избежать слов, о которых потом пожалеете. Эмоциональная осознанность и мягкость в выражении мыслей сейчас принесут больше пользы, чем поспешные объяснения.

Лев

Ваша карта - Туз Жезлов. Перед вами открываются новые горизонты - символ вдохновения и решимости. Неделя подходит для смелого шага вперед: вы можете начать проект, рассказать о своих идеях или заявить о себе миру. Смелость подкрепите планом действий - энтузиазм даст старт, а четкие шаги обеспечат движение. Поделитесь инициативой с теми, кто может поддержать, и вы получите неожиданные партнерские возможности.

Дева

Ваша карта - Шестерка Мечей (перевернутая). Девы, возможно, вам кажется, что вы застряли. Аркан напоминает: перемены часто пугают, но именно они открывают путь к лучшему. С переходом Венеры в Весы улучшатся финансовые дела, но действовать придется решительно. Не бойтесь просить помощи и делегировать - иногда поддержка извне ускоряет переход. Примите, что путь наверх может идти зигзагами, и сохраняйте веру в результат.

Весы

Ваша карта - Иерофант. Ваше время сиять, Весы. Венера входит в ваш знак, усиливая обаяние и уверенность. Аркан говорит о мудрости и внутренней гармонии: вы можете стать примером для других, делясь знанием и добротой. Это удачный период для установления долгосрочных договоренностей и укрепления репутации - действуйте обдуманно и в русле своих принципов. Маленькие шаги в сторону самосовершенствования сейчас имеют большое значение.

Скорпион

Ваша карта - Девятка Жезлов. Неделя подводит итоги. Этот аркан символизирует испытания, которые закаляют дух. Может показаться, что вы устали бороться, но сейчас важно не сдаваться. Разберитесь, какие уроки вынесли из прошлого - они подскажут, какие границы нужно перестроить. Подходите к делу с терпением и стратегией: ваши усилия окупятся позже.

Стрелец

Ваша карта - Девятка Кубков. Для вас, Стрельцы, это время радости и исполнения желаний. Аркан сулит эмоциональное удовлетворение, гармонию и приятные новости. Отношения с близкими наполняются теплом, а ваша искренность притягивает нужных людей. Не стесняйтесь праздновать маленькие победы и благодарить тех, кто рядом - это усилит поток благополучия. Оставьте место для спонтанности: именно она может принести неожиданный подарок судьбы.

Козерог

Ваша карта - Четверка Жезлов (перевернутая). Козероги, неделя может выдаться напряженной, особенно в личных делах. Аркан говорит о возможных разногласиях или задержках. Постарайтесь сохранять доброжелательность, даже если кто-то провоцирует конфликт. Работайте над укреплением доверия маленькими шагами: честные разговоры и конкретные действия вернут устойчивость. Не стройте оборонительных барьеров - они только усложнят восстановление гармонии.

Водолей

Ваша карта - Семерка Пентаклей (перевернутая). Вы чувствуете усталость и желание все бросить, но аркан напоминает: развитие уже идет, просто не так быстро, как хотелось бы. Постарайтесь не убегать от проблем - разберитесь с ними спокойно и поэтапно. Пересмотрите ожидания и дайте себе пространство для перезагрузки - короткий отдых или смена деятельности помогут восстановить силы. В долгосрочной перспективе терпение окупится.

Рыбы

Ваша карта - Королева Кубков. Для Рыб неделя проходит под знаком чувствительности и мягкости. Этот аркан олицетворяет эмоциональную зрелость и эмпатию. Вы умеете слушать сердце и помогать другим, но сейчас важно проявить заботу и к себе. Старайтесь устанавливать здоровые эмоциональные границы, чтобы ваша доброта не истощала ресурсы. Интуиция подскажет направления для поддержки и творчества - доверьтесь ей.

