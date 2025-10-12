Она попросила купить дорогой гаджет.

Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина, похвасталась новым дорогим подарком. Как оказалось, муж купил ей популярный гаджет.

В своем блоге в Instagram девушка призналась, что была вынуждена обновить телефон. Как выяснилось, у нее возникли проблемы с техникой, поэтому лучшим решением стало приобрести новую.

По словам Екатерины, муж долго спорил с ней, потому что не считал необходимым покупать новый телефон. В конце концов он согласился и сделал любимой подарок. Стоимость гаджета от 70 до 115 тысяч гривен.

"Выключился телефон и больше не включался. Второй раз за три недели... Я решила, что купить новый будет выгоднее, чем снова ремонтировать старый. Муж спорил. Но ведь это не у него было первое место на области по математике в 8 классе", - с юмором написала блогерша.

В то же время девушка призналась, что сама долго сомневалась, стоит ли тратить столько денег. Впрочем, поняла, что все же новый телефон - это скорее необходимость, чем прихоть.

"Но если честно, я рыдала из-за того, что старый не включался. Меня он полностью устраивал. Не люблю, когда надо тратить деньги тогда, когда можно было не тратить. Даже когда это не мои деньги", - написала она.

Не так давно Екатерина Остапчук получила от мужа-телеведущего еще один роскошный подарок.

