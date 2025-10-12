До сих пор Силы обороны не использовали беспилотники такого типа.

Государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение с американской фирмой LeVanta Tech по разработке инновационных "летательно-плавательных" дронов. Об этом сообщает Defence Blog.

Издание ссылается на заявление гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина. По его словам, сотрудничество с LeVanta Tech Inc. открывает новые возможности для развития концепции "летательно-плавательных" систем.

"Планируем вместе нарабатывать решения для повышения скорости и устойчивости наших изделий. Мы заинтересованы развивать производство на территории Украины, а также организовать обучение для наших оружейников", - заявил он.

Как отмечает Defence Blog, LeVanta Tech известна своими разработками дронов, использующих принцип "приземного эффекта". Этот аэродинамический феномен возникает, когда крыло работает на низкой высоте над поверхностью земли или воды, что уменьшает аэродинамическое сопротивление и повышает эффективность подъемной силы. По данным компании, такие системы снижают сопротивление до 50% и повышают соотношение подъемной силы к сопротивлению до 20-30, тогда как для обычных самолетов этот показатель составляет 15-20.

Сернед доработок LeVanta Tech является семейство гибридных дронов Halia, сочетающих характеристики самолетов с неподвижным крылом и моторных лодок. Эти аппараты движутся на высоте нескольких метров над поверхностью, используя "приземный эффект" для достижения более высокой скорости, экономии топлива и снижения заметности для радаров.

"Сочетание опыта LeVanta в сфере БПЛА-экранопланов и растущего сектора беспилотных систем в Украине может привести к созданию нового поколения морских дронов, способных гибко работать как в воздушной, так и в морской среде", - пишет Defence Blog.

