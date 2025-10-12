Украинские военные улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки.

ВСУ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На Ореховском направлении в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в целом украинские войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

"Спасибо бойцам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям, которые демонстрируют образцовую храбрость, слаженность, ломают планы врага и возвращают контроль над украинскими территориями", - отметили в ведомстве.

Также президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил контрнаступательные действия Украины на Запорожском направлении вблизи Орехова.

"Там есть продвижение наших войск более чем на три километра. Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го отдельного штурмового полка и другим подразделениям", - сказал он.

Ситуация в Запорожье

Как сообщал ранее УНИАН, украинские военные освободили населенный пункт в Запорожской области. Речь идет о селе Малые Щербаки. Украинский флаг там подняли подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с побратимами из 33 отдельного штурмового полка.

Глава управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько рассказал, что успехи на Запорожском направлении не ограничиваются только зачисткой Малых Щербаков.

Он уточнил, что также была зачищена территория села Щербаки, прилегающие территории и частично освобождено село Степное.

