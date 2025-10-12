Комбат подчеркнул, что сейчас в некоторых случаях значительно легче уйти в СЗЧ и потом перевестись в новое подразделение, чем сделать это официально.

В украинской армии все еще сохраняется проблема с самовольным оставлением части (далее – СЗЧ) среди военных. Тем не менее это можно легко решить. Такое мнение высказал командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93 ОМБр "Холодный Яр" Эдуард Боднюк в интервью YouTube-каналу "Новинарня".

По его словам, сейчас основными путями пополнения батальона личным составом являются возвращение из СЗЧ и рекрутинг.

"Больше всего к нам сейчас приходят те люди, которые ушли в самовольное оставление части в других бригадах. Ситуации бывают разные, но главное, что у нас они находят себя, им все нравится. А потом, когда они видят, что у нас и условия лучше, и отношение, то и других своих товарищей побуждают не уходить в СЗЧ, а переводиться нормальными методами, потому что это все-таки ответственность", - поделился комбат.

Видео дня

Боднюк подчеркнул, что сейчас в некоторых случаях значительно легче уйти в СЗЧ и потом перевестись в новое подразделение, чем сделать это официально. Он заявил, что это нужно исправить.

"Поэтому я говорю: "Настройте нормальную систему с перемещениями людей в подразделения - и никто не будет уходить в СЗЧ". А так у человека часто просто не остается выхода. Здесь даже не о том, что люди в основном боятся выполнять задачи на линии боевого столкновения, где есть непосредственный контакт с врагом. Это больше об отношениях со своим командованием, об условиях работы, о стратегии планирования и отношении к людям", - сказал комбат.

Боднюк заверил, что к каждому военнослужащему нужен свой подход. Он отметил, что при взаимопонимании каждый боец понимает свое дело и действительно самоотвержен.

"Отношения с командованием - это только один из факторов. Я убежден, что есть много возможностей мотивировать человека. Хотя для этого нужно время. Но, в конце концов, это может быть и большая заработная плата", - добавил военный.

Боднюк рассказал, что не разделяет бойцов на мобилизованных, контрактников и "бусифицированных". Он подчеркнул, что все в ВСУ - военнослужащие.

"Поэтому даже те, кто, как это называют, "бусифицирован", вначале боятся – а потом понимают сложность своей работы, им становится немного лучше, легче, и они начинают относиться к этому по-другому. Но все равно я считаю, что одним из основных факторов для мотивации было бы надлежащее денежное вознаграждение", - добавил комбат.

Масштабы СЗЧ в Украине

Ранее военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко рассказал, что только в сентябре, по официальным данным, самовольное оставление части совершили 19 044 человека. По его словам, с начала 2025 года это до 160 тысяч человек.

Луценко подчеркнул, что эти цифры не отображают реальный масштаб СЗЧ в армии. Он объяснил, что это количество зарегистрированных уголовных производств.

Вас также могут заинтересовать новости: