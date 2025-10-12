Было не одно, а даже несколько сообщений о разных поездах.

Правоохранители проверили информацию о минировании поезда "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье", остановив его на железнодорожной станции Бурштын около 17:00.

"Пассажиров перевели в безопасное место. На месте работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и другие соответствующие службы. Полицейские обследовали поезд снаружи и внутри вагонов. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Поезд вернулся к обычному маршруту", - говорится в публикации полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Вскоре стало известно, что подобные сообщения о минированиях поступали и в других областях Украины. В частности, взрывное устройство искали в поездах "Будапешт-Киев" и "Львов-Днепр".

Другие проблемы с "Укрзализныцей"

Ранее УНИАН сообщал, что РФ может расширить "шахедные" атаки на железнодорожные поезда на глубину до 500 км. Россияне будут продолжать атаковать локомотивы и железную инфраструктуру.

Один из таких ударов пришелся по ж/д инфраструктуре в Полтаве. Россия пытается парализовать работу "Укрзализныци" и сорвать отопительный сезон. По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов.

