Российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать и запугать Европу. В ответ на это Европейский Союз замалчивает проблему. Такое мнение высказал главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.

По его словам, "стена дронов" не позволит защитить Европу от возможных атак со стороны России. Также Гуйер подчеркнул, что страны на юге Европы не желают в этом участвовать, в то время как в Северной Европе военная бюрократия и запутанные правила тормозят оборонные закупки.

Журналист отметил, что пока так называемое "доминирование в эскалации" находится в руках Путина. Он предупредил, что это может привести к еще более изощренным провокациям россиян против Европы.

Гуйер считает, что если Путин будет полностью уверен в том, что ему под силу уничтожить НАТО и вытеснить США из Европы, то он не ограничится провокациями. Он добавил, что даже Германия, которая является одной из самых влиятельных стран в Европе, сейчас крайне уязвима - ее противовоздушная оборона находится в ужасном состоянии, а отсутствие ракет средней дальности и ядерного оружия еще сильнее усугубляет ситуацию.

"В случае ракетного удара по Гамбургу Германии нечего было бы противопоставить ядерной мощи России", - резюмировал журналист.

Германия не может сбивать дроны над своей территорией

Ранее в Politico писали, что армия Германии не имеет права сбивать вражеские беспилотники, которые появляются в воздушном пространстве страны. Отмечается, что причина заключается в исторических ограничениях, возникших после падения нацизма.

В издании напомнили, что Конституция ФРГ, принятая в 1949 году, запрещает Бундесверу участвовать во внутренних операциях безопасности. Сейчас, когда РФ активно тестирует границы европейской безопасности, это условие имеет неожиданный побочный эффект.

