Есть несколько простых способов убрать шум, которые стоит попробовать, прежде чем обращаться к мастеру.

Шум от системного кулера - вещь привычная, особенно во время игр или других ресурсоёмких задач. Но если компьютер звучит как турбина самолёта даже в простое, то это сигнал, что внутри что-то не в порядке.

Вентилятор - индикатор состояния системы, и если он работает на пределе без причины, стоит разобраться, почему.

1. Проверьте, что нагружает систему

Первым делом стоит открыть диспетчер задач и посмотреть, какие программы используют процессор. В Windows это сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc, в macOS - утилита Activity Monitor.

В норме в состоянии покоя процессор не должен быть загружен выше 20%. Если цифра прыгает к 90-100%, значит, что-то идёт не так. Возможно, фоном работает тяжёлое приложение или вирусная программа, которая незаметно использует ресурсы ПК.

2. Отслеживайте температуру

Постоянный шум без нагрузки может говорить о перегреве. Для контроля температуры подойдут простые утилиты вроде Core Temp (Windows) или Fanny (macOS).

Они показывают текущие значения температуры и помогают понять, когда охлаждение срабатывает по делу, а когда из-за проблемы с вентиляцией или пылью.

3. Обеспечьте приток воздуха

Одна из частых причин перегрева - плохая циркуляция воздуха. Компьютеру нужно пространство, так что системный блок не стоит задвигать вплотную к стене, а ноутбук лучше не ставить на мягкие поверхности вроде пледа или дивана - они перекрывают вентиляционные отверстия. Самый оптимальный вариант - твёрдая плоская поверхность или подставка с вентиляцией.

4. Настройте скорость вращения вентиляторов

Далее советы уже для более продвинутых пользователей. Если вентиляторы шумят постоянно, возможно, они просто выставлены на максимальные обороты. В большинстве материнских плат это можно отрегулировать в BIOS, в разделе Hardware Monitoring или Fan Control. Там можно задать профиль работы вентиляторов, установив пресет, или настроить кривую оборотов в зависимости от температуры процессора.

Если BIOS не поддерживает эти функции, существуют программы вроде SpeedFan или MSI Afterburner, которые позволяют вручную задать поведение системы охлаждения.

5. Очистите систему от пыли

Пыль - главный враг охлаждения. Со временем она оседает на лопастях и радиаторах, мешая вентиляции. Из-за этого температура растёт, вентиляторы раскручиваются сильнее, и шум увеличивается.Периодическая чистка - обязательная часть ухода за компьютером.

Лучше всего использовать баллончик со сжатым воздухом или электрическую воздуходувку. Если вентилятор трещит или издаёт посторонние звуки, стоит проверить, не задевают ли лопасти провода или мусор.

6. Замените вентилятор, если он вышел из строя

Иногда проблема не в настройках или пыли, а в самом вентиляторе. Со временем подшипники изнашиваются, и устройство начинает трещать, вибрировать или гудеть. Проще всего заменить вентилятор на новый.

Лучше выбирать более крупную модель, она будет тише при том же воздушном потоке. В характеристиках стоит обратить внимание на два показателя: CFM (производительность по воздуху) и dBA (уровень шума). Чем выше первое и ниже второе - тем лучше.

