Россия будет наращивать количество реактивных дронов: генерал ответил, как их сбивать

У таких дронов есть и свои проблемы, но россияне работают над их устранением, отметил эксперт.

Планы России по наращиванию количества реактивных БПЛА угрожают Украине, тем, что против них сложно работать дронами-перехватчиками.

Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Игорь Романенко – основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

"Наши дроны-перехватчики развивают скорость около 300 км/ч, а реактивные дроны – 500–600. Следовательно, нам нужно создавать соответствующие дроны-перехватчики, которые были бы способны сбивать дроны противника, оснащенные реактивным двигателем. Это задача, над которой работают соответствующие специалисты", – сказал Романенко.

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Он добавил, что реактивные дроны также имеют ряд проблемных моментов. Среди них, в частности, вес боевой части, а также дальность полета.

"Они тоже над этим работают, чтобы быть эффективными. Но из тех дронов, которые есть, реактивных пока не очень много. Но все же они достигают ближайших целей. Мы видим удары по приграничным населенным пунктам, объектам. И они работают над тем, чтобы увеличить дальность и мощность боевой части ударных дронов с реактивными двигателями", – добавил Романенко.

Российские "Шахиды": важные новости

Напомним, ранее Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны, заявлял, что украинские защитники сбивают до 50% российских "Шахедов", используя дроны-перехватчики. По его словам, когда этот процент достигнет 70-80, то актуальность классических бензиновых "Шахедов" может оказаться под большим вопросом.

В то же время издание Business Insider ранее сообщало, что РФ наращивает применение "Шахедов" с ручным управлением. Отмечается, что это позволяет врагу лучше обходить украинскую ПВО, а также поражать подвижные цели.

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