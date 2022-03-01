Президент Украины ожидает, что мир не будет молчать.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российской ракеты в урочище Бабий Яр, где располагается одноименный национальный историко-мемориальный заповедник.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется...", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, российские войска пытались сбить ракетой телебашню в Киеве, однако попали в Бабий Яр.

По предварительным данным, в Киевскую телебашню попали две ракеты, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, которая питает электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашни.

По данным ГСЧС, в результате обстрела оккупантами Киевской телевизионной башни предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы. Позже украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: