Украине нужна поддержка НАТО, чтобы получить лицензии на ракеты к Patriot, – Зеленский

Глава государства призвал Европу ускорить создание противоракетных систем.

Украина и США уже обсуждали передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. В то же время Украина стремится заручиться соответствующей поддержкой других союзников по НАТО, чтобы воплотить эти намерения в жизнь. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Форуме оборонной промышленности, который проходит в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Как он подчеркнул, Европе необходимо построить прочную оборону против российских баллистических ракет. "Это большой вызов, поскольку это последнее значительное преимущество России", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что это вопрос глобальной важности, как это можно было увидеть на примере войн на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Зеленский убежден, что Европа срочно нуждается в собственных возможностях для производства противоракетных систем и ракет к ним.

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"Мы все ценим систему Patriot. Это отличная система. Есть и другие. Но сегодняшние войны показали, что нынешнего производства Patriot недостаточно для удовлетворения растущего спроса на защиту от баллистических ракет", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что для защиты жизни людей в Украине требуется больше ракет для Patriot.

"Мы обсудили лицензии на производство с нашими американскими партнерами. Я прошу вас поддержать наши усилия, чтобы это произошло", – подчеркнул Зеленский.

Европейская противоракетная система

По словам Зеленского, работа над созданием эффективной антибаллистической системы и ракет к ней в Европе уже ведется: "Призываю всех наших партнеров уделить этому должное внимание. И это не может ждать до 2030 года или еще дольше – Европа как можно скорее нуждается в доступных, серийно производимых противоракетных системах. Фактически – уже сегодня".

Он считает, что с таким видением в Европе согласны. Зеленский надеется, что соответствующая работа в рамках создания антибаллистической коалиции принесет реальные и весомые результаты.

Также президент призвал помочь Украине получить больше ракет для противовоздушной обороны. Особенно пока будет создаваться европейская антибаллистическая система.

Производство ракет-перехватчиков

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки и европейские союзники создают совместный центр по техническому обслуживанию ракет-перехватчиков PAC-3 в Европе.

Ранее Зеленский просил президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет. Этот вопрос прорабатывают команды обеих стран.

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