Зеленский едет на саммит НАТО уверенным в себе, как никогда, - Bloomberg

Источники отмечают, что Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что говорит о его растущей уверенности.

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется на саммит НАТО в этом году с уверенностью в себе и в позиции Украины, пишет Bloomberg.

"По словам человека, беседовавшего с Зеленским, он находится в хорошем настроении перед переговорами с Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО на саммите в Турции, и у президента Украины есть основания для уверенности", - пишет издание.

Ракетные и беспилотные удары по российским путям снабжения в тылу фронта и в оккупированном Крыму поднимают боевой дух Украины. Миллиарды долларов из Европейского союза начали поступать в Киев, смягчая финансовый кризис, который угрожал подорвать его армию и экономику.

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Как отмечает издание, это разительный контраст с саммитом в Гааге в прошлом году, когда Трамп до последнего момента держал Зеленского в неведении относительно того, состоится ли их встреча.

Зеленский и Трамп

Ожидается, что Зеленский и Трамп проведут переговоры на саммите в Анкаре в среду. Отношение Трампа к украинскому президенту смягчилось, и в прошлом месяце он заявил, что Зеленский "довольно хорошо справляется" с Россией.

По словам источника, знакомого с ситуацией, о растущей уверенности Зеленского в позиции Украины свидетельствует то, что он откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов:

"Украинские чиновники заявляют, что президент, возможно, стремится добиться от США более выгодных условий и того, чтобы чиновники США признали ценность этого соглашения".

Тем не менее, некоторые европейские союзники проявляют осторожность, хотя и признают, что опыт Украины в производстве беспилотников и ведении войны дает Зеленскому более сильные позиции на переговорах.

Хотя они ожидают хорошей встречи между Трампом и Зеленским, источники отмечают, что из-за нестабильности президента США нельзя быть уверенными в успешном проведении переговоров.

Кроме того, европейские чиновники не ожидают, что Трамп существенно усилит давление на Россию ни посредством новых санкций, ни путем возобновления помощи Украине оружием, отмечает Bloomberg.

Все познается в сравнении

В то же время издание отмечает, что если положение Зеленского сейчас выглядит более радужным, то отчасти это связано с тем, что 2025 год был очень тяжелым для Украины. Политические распри в Европе на несколько месяцев задержали принятие критически важного пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро, а российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины оставили без отопления и электроэнергии миллионы людей во время самой холодной зимы с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В ноябре Зеленский признал, что Украина столкнулась с "одним из самых сложных моментов в своей истории" после того, как США пригрозили прекратить поддержку, если Киев не примет мирное соглашение и не уступит территорию России.

"Настроение с зимы изменилось. Лидеры НАТО понимают, что Украина выжила, дала отпор, перенесла войну на территорию России, Крыма и поставила Путина в неловкое положение". - сказал Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве.

Саммит НАТО

Ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в плохом настроении, и американские чиновники заявили, что не могут быть уверены в том, что встреча в Анкаре пройдет гладко.

Тем временем The Telegraph писал, что на саммите в Анкаре ситуация для Владимира Зеленского складывается хуже, чем в предыдущие годы, и украинский вопрос планируют отодвинуть в сторону, чтобы не злить Дональда Трампа.

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