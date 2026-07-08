Россия атаковала Харьков: два человека погибли, среди пострадавших – дети

Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому.

В результате утреннего обстрела Харькова со стороны противника двое человек погибли, ещё 20 пострадали. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов, который ранее сообщил о попадании ударного дрона по АЗС в Киевском районе Харькова и пожаре на месте происшествия.

Позже Терехов заявил, что в Немишлянском районе города россияне нанесли ракетный удар по жилому дому.

"На данный момент известно об одном погибшем в результате попадания ракеты в жилой дом. Также имеем более десяти раненых по всем местам утренних ударов, их количество увеличивается", – сообщил он позже.

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А позже мэр написал, что в результате утреннего обстрела города одним человеком погиб, 15 пострадали.

Впрочем, данные быстро меняются, и Терехов вскоре сообщил, что число погибших возросло до двух, а пострадавших – до 20.

В то же время Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, отметил, что среди пострадавших в Немишлянском районе есть трое детей: 14, 16 и 17 лет. Спасательные работы продолжаются.

Ночная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июля российские захватчики обстреляли Киев, в результате чего пострадали два человека. Пожары произошли в Святошинском и Деснянском районах столицы. В частности, в Святошинском районе пожар вспыхнул в административном здании и на складских помещениях. По другому адресу горел гаражный кооператив. Также в результате обстрела были повреждены трамваи.

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