Нефть дорожает: удары США по Ирану пошатнули хрупкое перемирие, - Reuters

Участники рынка опасаются, что хрупкое перемирие между США и Ираном рушится.

Цены на нефть выросли более чем на 2% в среду, 8 июля, после того, как американские вооруженные силы нанесли авиаудары по Ирану и возобновили санкции на продажу иранской нефти, пишет Reuters.

Участники рынка опасаются, что хрупкое перемирие между сторонами рушится, а поставки нефти с Ближнего Востока могут вновь оказаться под угрозой.

Отмечается, что фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent по состоянию на 06:00 по киевскому времени подорожали на 1,92 доллара или на 2,6% – до 76,08 доллара за баррель. В то же время американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,82 доллара или на 2,6% – до 72,26 доллара за баррель.

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Оба эталонных сорта уже поднимались примерно на 3% 7 июля сразу после того, как США отменили общую лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, в ответ на атаки со стороны Тегерана.

"Хотя отмена лицензии принципиально не меняет динамику нефтяного рынка, это важно с точки зрения настроений. Она повышает риск разрыва временного соглашения между США и Ираном", – отметили аналитики ING.

Авиаудары США стали ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив, сообщило Центральное командование США.

Глава отдела исследований MST Marquee Сол Кавоник отметил, что последняя вспышка конфликта напоминает рынку, насколько уязвимым остается проход через пролив. По его словам, если напряженность сохранится, а трафик через пролив будет оставаться ниже 50% довоенного уровня, дефицит предложения может подтолкнуть цены на нефть вверх.

После подписания перемирия между США и Ираном в прошлом месяце цены на нефть опустились до довоенных уровней. Причиной снижения стали ожидания выхода на рынок значительного объема отложенного предложения нефти с Ближнего Востока.

При этом Иран заявляет о контроле над проливом и приказал судам пользоваться маршрутом ближе к своему побережью, а не тем, который проходит ближе к Оману, также граничащему с проливом. США, в свою очередь, настаивают на том, что водный путь должен оставаться свободным для всех, как это было до начала конфликта.

С начала войны страны активно сокращают собственные запасы нефти, чтобы компенсировать дефицит поставок. По данным Американского института нефти, запасы "черного золота" в США вновь снизились на прошлой неделе. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся примерно на 2,4 миллиона баррелей.

Ормузский пролив – главные новости

7 июля агентство Bloomberg сообщало, что загруженный газовоз Al Rekayyat был поражен вблизи побережья Омана при выходе из Ормузского пролива во вторник. Нападение усилило беспокойство среди судовладельцев и стало испытанием для соглашения между США и Ираном о разблокировании движения через пролив.

Ранее в связи с частичным возобновлением движения через Ормузский пролив появлялись прогнозы, что к концу этого года стоимость нефти марки Brent может упасть до 60 долларов за баррель. Тогда сообщалось, что мировые запасы нефти исчерпаны гораздо меньше, чем ожидалось.

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