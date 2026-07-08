В Украине валюта продолжает дешеветь: курс доллара и евро на 8 июля

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,26 грн, а евро – 50,59 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 8 июля, потерял 9 копеек и составляет 44,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,26 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,21 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,59 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,43 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,18 грн/евро, а курс продажи – 50,95 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть национальная валюта потеряла 1 копейку.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что в первом полугодии 2026 года украинцы купили наличных евро больше, чем долларов. По его словам, несмотря на то, что европейская валюта в июне ослабевала по отношению к доллару на мировых рынках, спрос на неё в Украине только рос.

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