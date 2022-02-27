Информация ориентировочная и может уточняться.

Стали известны суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Их примерно привела член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Самолеты - 27

Вертолеты - 26

Танки - 146

Боевые бронированные машины - 706

Пушек - 49

ЗРК БУК - 1

Град - 4

Автомобильная техника - 30

Цистерны - 60

БпЛА ОТР - 2

Корабли / катера - 2

Личный состав ориентировочно - 4300

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.

Отметим, что РФ отрицает потери своей силы в Украине, поэтому российских военных уже называют "потерьнет".

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