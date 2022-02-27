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Стали известны суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Их примерно привела член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

  • Самолеты - 27
  • Вертолеты - 26
  • Танки - 146
  • Боевые бронированные машины - 706
  • Пушек - 49
  • ЗРК БУК - 1
  • Град - 4
  • Автомобильная техника - 30
  • Цистерны - 60
  • БпЛА ОТР - 2
  • Корабли / катера - 2
  • Личный состав ориентировочно - 4300

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.

Отметим, что РФ отрицает потери своей силы в Украине, поэтому российских военных уже называют "потерьнет".

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