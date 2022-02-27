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Стали известны суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Их примерно привела член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
- Самолеты - 27
- Вертолеты - 26
- Танки - 146
- Боевые бронированные машины - 706
- Пушек - 49
- ЗРК БУК - 1
- Град - 4
- Автомобильная техника - 30
- Цистерны - 60
- БпЛА ОТР - 2
- Корабли / катера - 2
- Личный состав ориентировочно - 4300
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.
Отметим, что РФ отрицает потери своей силы в Украине, поэтому российских военных уже называют "потерьнет".