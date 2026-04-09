Удар ВСУ по российскому парому 'Славянин': Плетенчук объяснил последствия для Крыма

Врагу придется увеличить нагрузку на железную дорогу, проложенную от Ростова до Джанкой.

Вывод из строя российского парома "Славянин", вероятно, повлияет на логистику оккупантов, в частности на пути поставок, в том числе смазочных материалов во временно оккупированный Крым. Такое мнение в эфире телемарафона высказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что паром уже получал повреждения. Это мощные паромы, которые имеют большую грузоподъемность - транспортируют железнодорожные вагоны.

"Насколько я помню, в свое время его сняли с международного рейса - он ходил в Варну… И когда у них возникли проблемы с логистикой, когда мы уничтожили военно-морскую логистику, они были вынуждены задействовать его в военных целях, в первую очередь. Потому что мостом перебрасывать топливо не рискуют по разным причинам - сугубо техническим и тактическим, ведь можно получить очередной поезд, горящий на мосту", - сказал Плетенчук.

По его мнению, теперь враг будет осуществлять большую нагрузку на железную дорогу, проложенную по оккупированным территориям на юге Украины - от Ростова (РФ) до Джанкоя (север Крыма). Плетенчук добавил, что на полуострове дислоцируется российская авиация, которая требует большого количества топлива.

По его словам, россияне защищают оккупированный полуостров довольно плотно и постоянно перебрасывают туда дополнительные системы ПВО.

"Это связано со многими причинами. Начиная с так называемой сакральности, которую они сами себе "нарисовали", и заканчивая стратегическим значением, ведь в какой-то мере Крым, конечно, играет важную роль. И в плане контроля воздушного пространства над Азово-Черноморским регионом, и не следует забывать, что там (в Крыму - УНИАН) размещаются войска, инфраструктура, логистика, и это играет роль в обеспечении южной группировки (россиян - УНИАН)", - сказал представитель ВМС.

Он объяснил, что в любом случае противнику нужно где-то накапливаться, куда-то эвакуировать раненых и т.д. Также оккупанты плотно охраняют Крымский мост, а сам полуостров - это дорога на Новороссийск, что вынуждает противника тщательно защищать АРК, добавил военный.

Российская авиация дежурит круглосуточно, противник ведет борьбу с дронами с помощью самолетов, таких как Бе-12, вертолетов. Также над акваторией противником применяются оперативно-тактические и разведывательные дроны и т.д.

Что известно о поражении парома "Славянин"

Напомним, в ночь на 6 апреля бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины дроновыми ударами вывели из строя паром "Славянин" - последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

По данным разведки, "Славянин" играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: