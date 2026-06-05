В США жестоко убили известного 81-летнего актера

Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления.

Американский актер Джеймс Хэнди, известный по фильмам "Джуманджи" и "Топ Ган: Маверик", был убит.

Как пишет издание Los Angeles Times, о смерти 81-летнего актера сообщил незнакомец, который позвонил в полицию и заявил, что "убил человека греха". Впоследствии правоохранители нашли тело Джеймса, который скончался от ножевого ранения в грудь во дворе своего дома.

Полиция Лос-Анджелеса расследует дело, однако отмечает, что уже задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался сын возлюбленной актёра – 44-летний Майкл Гледхилл.

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"Гледхилла арестовали и доставили в тюрьму Ван-Найс, где его задержали по подозрению в убийстве. Его залог был установлен в размере 2 миллионов долларов", – отмечают представители полиции.

Что известно о Джеймсе Хэнди

Актер сыграл около 150 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные фильмы с его участием – "Секретные материалы", "Джуманджи", "Топ Ган: Меверик", "Логан" и многие другие. Джеймс также снимался в многочисленных телевизионных криминальных драмах.

Напомним, ранее стало известно, что в США убили известного режиссера Роба Райнера и его жену.

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