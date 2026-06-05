Артистка написала лаконичный комментарий.

Известная украинская певица Ирина Билык заинтриговала новым видео с обручальным кольцом.

В своем Instagram артистка опубликовала ролик, на котором ей делают предложение и дарят обручальное кольцо.

Сама Ирина не написала никаких подробностей, однако решила подписать лаконично:

"Да или нет, на этот раз?".

Реакция сети

Подписчики активно начали комментировать ролик и поздравлять исполнительницу с изменениями в личной жизни:

"Самые искренние поздравления самой яркой и талантливой женщине Украины"

"Да!", удачи"

"Говорите счастью и любви "Да"

"Счастливой можно быть в любом возрасте".

К слову, Билык ранее активно рассказывала о своих избранниках. В частности, известно, что много лет назад она встречалась с продюсером Юрием Никитиным. Их отношения длились восемь лет. В 1998 году певица закрутила роман с моделью Андреем Оверчуком, от которого родила сына Глеба. Затем у артистки несколько лет были романтические отношения с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко, который публично делал ей предложение, однако влюбленные так и не сыграли свадьбу. А вот в 2007 году Ирина начала новые отношения с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара была вместе три года.

В 2015 году звезда официально вышла замуж за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова. В этом браке у них родился сын Табриз. Однако через шесть лет пара рассталась.

Напомним, ранее стало известно, что Ирине Билык сделали предложение после ее концерта.

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