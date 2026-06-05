Впервые за 7 лет: Си Цзиньпин собрался в КНДР

Пекин активизирует дипломатические контакты с Пхеньяном после встреч Си Цзиньпина с Трампом и Путиным.

Глава КНР Си Цзиньпин на следующей неделе совершит официальный визит в Северную Корею, что станет его первой поездкой в Пхеньян с 2019 года и очередным шагом в активизации китайской дипломатии на фоне обострения глобальных противоречий, пишет Bloomberg.

Визит состоится 8–9 июня по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Поездка проходит после недавних международных контактов Си, в частности встреч с президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным в Пекине.

Аналитики рассматривают визит как попытку Пекина подчеркнуть свою роль одного из немногих глобальных игроков, способных поддерживать диалог с различными центрами силы.

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Встреча с Ким Чен Ыном также может стать сигналом для Вашингтона и Москвы о влиянии Китая на Северную Корею, хотя это влияние в последние годы остается ограниченным.

Ядерная программа КНДР

Несмотря на длительное дипломатическое давление со стороны Пекина, Северная Корея продолжает активно развивать свою ядерную программу и углубляет военное сотрудничество с Россией после начала войны против Украины.

В последние недели северокорейские государственные СМИ обнародовали фото нового завода по обогащению урана, что вызвало новую волну беспокойства экспертов относительно масштабов ядерного производства КНДР.

В новых официальных документах КНР по нераспространению ядерного оружия больше не упоминается "денуклеаризация" как конечная цель для Корейского полуострова, что отличается от прежней позиции Пекина.

Это вызвало предположение, что Китай может фактически мириться с ядерным статусом Северной Кореи как элементом регионального баланса сил.

Восстановление связей Пекина и Пхеньяна

В последнее время Китай и Северная Корея активизировали двусторонние контакты: восстанавливаются транспортные сообщения, а высокопоставленные чиновники регулярно обмениваются визитами.

В апреле Северную Корею посетил министр иностранных дел Китая Ван И, который подчеркнул "социалистическую солидарность" между странами и необходимость координации в международных делах.

Во время предыдущего визита Си в Пхеньян в 2019 году китайский лидер призвал Кима продвигаться в переговорах с США по ядерной программе. Однако серия саммитов между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом не привела к сокращению ядерного арсенала КНДР.

Си Цзиньпин в центре внимания – последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп лично призвал президента Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине. По словам источников, во время саммита в Пекине в мае Трамп заявил Си, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, и настоятельно призвал его вернуть российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затем Путин прилетел в Пекин на переговоры. СМИ писали, что этот визит продемонстрировал не только публичную дружбу между Москвой и Пекином, но и все более глубокую зависимость России от Си Цзиньпина на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом.

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