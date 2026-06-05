В Украине появился новый праздник: кого будут поздравлять 11 июня

Свириденко подчеркнула, что СБС обеспечивают наши дальнобойные удары на расстояние более тысячи километров вглубь вражеского тыла.

Согласно проекту указа президента, 11 июня должно стать Днем Сил беспилотных систем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая отметила, что Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Она добавила, что СБС первыми в мире показали, как "нелинейными подходами можно побеждать ядерную империю".

"Согласно проекту указа президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий. День тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает", – написала глава правительства.

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Свириденко также отметила, что СБС обеспечивают уникальную работу с беспилотниками и наземными роботизированными комплексами, а также "наши дальнобойные удары на расстояние более тысячи километров вглубь вражеского тыла". "Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", – подчеркнула она.

Новые праздники в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце мая Верховная Рада Украины приняла Постановление об установлении Дня украинской музыки, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.

Отмечалось, что инициатива об установлении этого праздника была высказана представителями музыкальной индустрии, которые подчеркнули необходимость системной государственной поддержки украинской музыки в условиях культурной деколонизации и необходимости вытеснения российского контента из украинского медиапространства.

Выбор даты для празднования имеет историческое и символическое значение. Она связана с событиями фестиваля "Червона Рута" 1989 года в Черновцах, когда 24 сентября на закрытии фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный тогда гимн "Ще не вмерла Україна".

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