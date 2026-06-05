24 мая российские войска применили по территории Киевской области ракету "Орешник". В городе Белая Церковь зафиксировали момент прилета с отделением боевых блоков, сопровождавшихся серией мощных взрывов. Как выяснилось позже, "Орешником" россияне атаковали гаражный кооператив. Второй удар пришелся на оккупированную РФ территорию Донецкой области, однако о нем Владимир Путин рассказал только 4 июня - на встрече с журналистами в рамках Петербургского экономического форума.

Как бы там ни было, сразу после атаки в конце мая Z-каналы, военные блогеры и многочисленные ура-патриоты начали наперебой рассказывать о грандиозном успехе операции. Со ссылками на свои источники они сообщали о поражении секретных объектов, военных аэродромов, ремонтных баз, складов, тайных командных пунктов НАТО и даже о якобы ликвидации командующего Силами беспилотных систем Украины.

В Минобороны РФ также подтвердили применение "Орешника" и добавили, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

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Картина рисовалась впечатляющая. Создавалось ощущение, что ударом была уничтожена одна из важнейших целей украинской военной инфраструктуры.

Но затем слово взял сам Владимир Путин.

По его словам, "Орешником" ударили по обычному "сараю". Причем главной задачей было не уничтожение какого-то особо важного объекта, а проверка работы ракеты и анализ того, как "легли боевые блоки".

"Мы подобные системы испытывали на полигонах, но "Орешник" не испытывали. И это - не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого применения "Орешника" в полном смысле этого слова... Если уж честно - открою вам большую военную государственную тайну - просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты", - сказал он.

Но в результате возникла неудобная ситуация.

Поскольку, получается, многочисленные Z-каналы вводили свою аудиторию в заблуждение рассказами о пораженных сверхсекретных объектах и ликвидированных генералах (а официальные лица подыгрывали им в этом).

Выходит, что они сами не имеют никакого представления о том, что произошло на самом деле.

Простыми словами, одним коротким заявлением Путин фактически опроверг значительную часть версий, которые несколько дней подряд распространяла вся российская машина пропаганды.