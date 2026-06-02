'Властелины Вселенной', 'Очень страшное кино' и 'Грязные деньги': главные кинопремьеры недели

Первая неделя лета подготовила киноманам сразу несколько громких новинок. Среди них – фэнтезийный экшн "Властелины Вселенной", пародийный хоррор "Очень страшное кино 6" и экшн-триллер "Грязные деньги" от Гая Ричи.

Кроме того, 5 июня в Киеве стартует кинофестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Тем временем, на Netflix выйдет романтическая комедия "Офисный роман" с Дженнифер Лопес.

Повелители Вселенной

Masters of the Universe (США, 2026, приключения/фэнтези/экшн)

Главный герой этого фильма, являющегося перезапуском одноименной ленты 1987 года, основанной на франшизе компании Mattel, – молодой человек по имени Адам Гленн, который в 10-летнем возрасте попал на Землю из Космоса и при этом утратил свой волшебный Меч силы. Найдя его почти через 20 лет, он отправляется обратно на родную планету, чтобы защитить ее от злых сил и стать Хи-Меном – самым могущественным человеком во Вселенной.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Николас Голицин ("Колдовство: Наследие", "Мысли о тебе").

Между тем, Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", "Отряд самоубийц", "Трон: Арес") сыграл главного антагониста – Скелетора.

Кроме того, в картине задействованы Камила Мендес (сериал "Ривердейл"), Элисон Бри ("Перспективная девушка", "Одно целое"), Идрис Эльба ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Дом из динамита", сериалы "Лютер", "Перехваченный рейс"), Морена Баккарин (франшизы "Дэдпул", "Гренландия"), Джеймс Пюрфой ("Дом ужаса", "Высотка"), Хафтор Бьорнссон (сериал "Игра престолов") и другие.

Режиссером фильма выступил Трэвис Найт, наиболее известный по фантастическому боевику "Бамблби" 2018 года из вселенной "Трансформеров".

Очень страшное кино 6

Scary Movie 6 (США, 2026, комедия/ужасы)

Уже шестая часть культовой пародийной хоррор-франшизы, которая также является ее перезапуском после 13-летнего перерыва, снова возьмется за высмеивание знаковых фильмов ужасов современности (и не только ужасов). На этот раз под удар попали не только такие популярные хорроры нулевых, как "Крик" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", но и признанные хиты жанра "Прочь", "Ноу", "Еретик", "Лонглегс" и "Грешники". Будет там и отсылка к "Майклу".

К главным ролям во франшизе вернулись Анна Фэрис (Синди Кэмпбелл), Реджина Холл (Бренда Микс), Марлон Вейанс (Шорти Микс) и Шон Вейанс (Рэй Уилкис).

Сценарий к фильму написали братья Марлон, Шон и Кинен Айвори Вейансы – все трое стояли у истоков первых двух фильмов франшизы.

Режиссером же новинки выступил Майкл Тиддес, известный по пародийным фильмам "Дом с паранормальными явлениями" и "Пятьдесят оттенков черного".

Грязные деньги

In the Grey (США, Великобритания, 2026, триллер/драма/экшн)

В центре сюжета фильма – двое специалистов по эвакуации, которым предстоит определить маршрут побега для женщины-переговорщика. Однако то, что должно было быть изящным легким делом, превращается в кровавую шахматную партию без каких-либо правил.

Главные роли в картине сыграли Генри Кавилл ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фоллаут", "Энола Холмс", сериал "Ведьмак") и Джейк Джилленхал ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома", "Невеста").

Также в новинке задействованы Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга", сериал "Проблема трех тел") и Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Солтберн", "Иллюзия обмана 3").

Снял картину культовый Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс", "Джентльмены").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 48% одобрения от критиков и 83% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинокритики оценили его в 53 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кинофестиваль Docudays UA

(2026, фестивальное/документальное)

Уже 23-й по счету Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA пройдет в Киеве с 5 по 12 июня 2026 года. Традиционно во время мероприятия киноманы смогут ознакомиться с общественно значимыми фильмами со всего мира.

В частности, в рамках фестиваля состоится украинская премьера документального фильма "Следы" (Traces) режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк, который уже успел громко заявить о себе на международных кинофестивалях.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Офисный роман

Office Romance (США, 2026, романтика/комедия)

В центре сюжета фильма – строгая руководительница крупной компании Джеки, которая, среди прочего, запрещает сотрудникам крутить романы между собой. Однако появление харизматичного нового юриста в компании заставляет ее саму поступиться собственными принципами и ставит перед сложным выбором между работой и личной жизнью.

Главные роли в картине исполнили поп-икона Дженнифер Лопес ("Клетка", "Девушка из Джерси", "Выйду за тебя") и звезда сериала "Тэд Лассо" Бретт Голдштейн.

Режиссером новинки выступил британец Ол Паркер ("Отель "Мэриголд", "Мама Миа 2").

Фильм станет доступен на Netflix с 5 июня 2026 года.

