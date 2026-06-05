Воскресенье в православии считается святым днем, когда запрещается много дел.

Каждый верующий знает, что по воскресеньям тяжелым трудом заниматься нежелательно, ведь этот день дан нам для духовных дел. Однако в современном мире соблюдать такое правило не всегда возможно, особенно если рабочий график отличается от стандартного 5/2. У многих людей остается лишь один свободный день для домашних дел, поэтому они переживают, грех ли работать в воскресенье.

Мы разобрались, разрешается ли православным трудиться в седьмой день недели, и считается ли грехом нарушение такого правила.

Можно ли работать в воскресенье по церковному календарю

Если обратиться к Святому Писанию, то в нем говорится, в какой день недели нельзя работать по Библии. Раньше это была суббота - согласно христианскому учению, это был седьмой день после сотворения мира, когда даже Господь отдыхал от работы.

Со временем в христианстве день покоя был перенесен на воскресенье - день воскресения Христа и сошествия Святого Духа. Кроме того, церковный календарь на 2026 год также советует воздержаться от тяжелого труда в даты больших праздников.

Но будет ли грехом сделать работу по дому в последний день недели? На этот вопрос ответил священник ПЦУ Алексей Филюк. По словам церковнослужителя, бытовые хлопоты по дому лучше перенести на другое время, а воскресенье посвятить духовным делам и отдыху.

Священник перечислил, что нельзя делать в воскресный день - не стоит рубить и пилить что-либо, заниматься строительством и ремонтом, работать на огороде. Такие действия, по словам Филюка, являются греховными. Чтобы закончить эти дела, православным даются остальные шесть дней.

Тем не менее, есть некоторые нюансы насчет того, можно ли работать в воскресенье. К примеру, если вы содержите домашний скот, то его, конечно можно покормить в святой день, ведь без еды животные не обойдутся. То же самое касается других неотложных дел.

Если речь идет об официальном трудоустройстве, то работа не будет грехом, когда по трудовому графику выпадает на воскресенье. Однако после рабочего дня заниматься бытовыми делами не рекомендуется.

Что нельзя и что можно делать в воскресенье

Наступление воскресенья не означает, что православному верующему нужно лечь на диван и ничего не делать. Некоторые дела в конце недели не только не запрещаются, но даже считаются полезными для души.

Насчет того, что можно делать в воскресенье, православие имеет однозначный ответ: разрешается посещать богослужение, делать добрые и бескорыстные дела, молиться и читать Святое Письмо. Конец недели можно провести вместе с семьей или полностью посвятить Богу.

Воскресные запреты помимо тяжелого труда также включают ссоры, ругань, плохие мысли, зависть и жадность. Не стоит также судить других людей, ведь только Господь может оценивать чужую жизнь.

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