Голос из глубины, который 40 лет держит ученых в тупике: загадка самого одинокого кита

Дело в том, что он поет на уникальной высокой частоте, которую не использует ни один известный вид китов в мире.

Почти сорок лет странный сигнал дрейфует по северной части Тихого океана, заставляя ученых ломать головы. Он поступает на частоте 52 герца – на этой ноте не издает звуков ни один известный науке кит. Кита, который за ним стоит, прозвали "52-герцевым синим", и он быстро заслужил звание "самого одинокого кита", потому что никто никогда не слышал ничего подобного.

Эта история началась в декабре 1992 года, когда Джо Джордж, техник военно-морской авиабазы Уидби-Айленд, зафиксировал необычный сигнал с помощью звуковой системы наблюдения (SOSUS). Эта система была построена для отслеживания подводных лодок во время холодной войны, но вместо этого она обнаружила зов, непохожий ни на один известный звуковой сигнал китов, The Daily Galaxy.

Большинство синих китов и финвалов поют на частоте от 10 до 40 герц, что гораздо ниже 52, и это сделало открытие по-настоящему загадочным.

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Кит, поющий собственным голосом

Несколько лет назад другие ученые уже слышали нечто подобное. Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул засекли этот сигнал еще в 1989 году во время исследования северной части Тихого океана. Позже Военно-морские силы рассекретили записи, чтобы эксперты могли их изучить.

Согласно исследованию 2004 года, опубликованному в журнале Deep-Sea Research: "Возможно, трудно поверить в то, что если это был кит, то на всем этом огромном океанском пространстве мог существовать только один представитель такого рода, однако, несмотря на комплексный, тщательный круглогодичный мониторинг, во всем океане был найден только один зов с такими характеристиками, и в каждом сезоне фиксировался только один источник".

Что делает "52-герцевого синего" столь необычным, так это высокая частота его зова. Как объяснило издание The Atavist, ни один известный вид китов не издает звуков на частоте 52 герца. Синие киты, финвалы и горбачи способны слышать его, но никто из них не поет на такой высоте. Кристофер Кларк из Корнеллского университета подчеркнул:

"Животное поет со множеством тех же особенностей, что и типичная песня синего кита. Синие киты, финвалы и горбатые киты – все эти киты могут слышать этого парня, они не глухие. Он просто странный".

Некоторые полагают, что это может быть глухой синий кит, но его песня все равно сохраняет ключевые паттерны зова синего кита, что оставляет загадку неразгаданной.

Кит-гибрид и меняющиеся океаны

Другим объяснением может быть гибридизация между синим китом и финвалом. Как сообщило издание Grist, финвалов гораздо больше, чем синих китов; например, около 37 000 особей возле Исландии в 2024 году по сравнению со всего 3 000 синих китов. Эйми Лэнг, морской биолог из NOAA, заявила:

"Три тысячи – это не очень высокая плотность животных. Так что вы можете себе представить, если самка синего кита ищет пару и не может найти синего кита, но вокруг полно финвалов, она выберет одного из них".

По мере изменения океанических условий популяции могут становиться более изолированными, что создает больше гибридов и, возможно, влияет на то, как эти морские млекопитающие общаются между собой.

Что песни китов раскрывают о глубоком океане

Зов этих гигантов глубоководных морей невероятно громкий. Синие киты могут издавать звуки мощностью до 188 децибел, что громче двигателя реактивного самолета, а их звуки могут распространяться на тысячи километров под водой, разносясь по целым океанским бассейнам.

Эти мощные звуковые сигналы помогают морским хищникам ориентироваться, охотиться и общаться друг с другом на огромных расстояниях.

Удивительно, но песня "52-герцевого синего" звучит без умолку уже почти четыре десятилетия, демонстрируя почти неутомимую попытку установить контакт с окружающим миром. Ученые начинают расшифровывать скрытые паттерны в песнях китообразных, открывая подсказки об их сложных системах общения.

Ранее УНИАН сообщал, что акулы старше деревьев на 65 миллионов лет.

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