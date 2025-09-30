Станко добавила, что когда военный обращается через рекрутинг, он попадает именно в ту бригаду, отделение или взвод, куда хочет.

Самая распространенная причина самовольного оставления части (СОЧ, далее - СЗЧ) - это семейные обстоятельства. У всех есть личные проблемы, иногда военные не могут открыться и из-за этого идут в СЗЧ, чтобы их решить.

Об этом рассказала в эфире Украинского Радио менеджер отделения рекрутинга 128 отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБ) Марьяна Станко. По ее словам, вторая распространенная причина - это недоразумение с командиром или личным составом.

"Третья причина - это невозможность перевестись в другое подразделение или бригаду. Человек решает пойти в СЗЧ, чтобы потом рекрутироваться в желаемую бригаду. Этот вариант работает на 99,9%. Человек может быть в СЗЧ 1-2 дня, за которое он получает административную ответственность. Взамен он переводится к нам", - рассказала Станко.

Видео дня

"Мы пробуем человека перевести сначала официально через письменное согласие или приложение "Армия+". Но часто человеку приходят отказы, что его не хотят отпускать. Ключевой момент в том, что командир должен обращать внимание, где человек хочет служить. Это значительно уменьшит случаи СЗЧ", - отметила она.

Станко добавила, что когда военный обращается через рекрутинг, он попадает именно в ту бригаду, отделение или взвод, куда хочет.

"Однако большинство людей мобилизованы и они не выбирают подразделения, куда они попадают. После учебного центра они попадают по распоряжению в бригады. Мы не можем забирать людей из учебного центра, когда они к нам обращаются", - рассказала Станко.

Менеджер отделения рекрутинга отметила, что если военный сам вернулся в свое подразделение, к этому вполне адекватно относятся:

"Никто на него не наезжает и проблем в подразделении не возникает. Мы стараемся идти на встречу людям. Бывают проблемы, от которых никто не застрахован".

Она рассказала, что бывают случаи, когда военный был в СЗЧ 1-2 года и захотел присоединиться к 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

"В таком случае мы помогаем человеку с юридическим сопровождением. Однако есть другие случаи, когда человек не добровольно пришел. В этом случае решение ситуации будет неблагоприятным для человека. Ему могут дать условный срок или другое наказание", - пояснила она.

Проблема СЗЧ в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым возвращается уголовная ответственность за СЗЧ, сообщил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" 4 сентября.

Перед этим начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий отмечал, что некоторые военнослужащие после СЗЧ возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду.

Вас также могут заинтересовать новости: