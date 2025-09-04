В то же время возобновить трансляцию именно сегодня депутаты отказались.

Народные депутаты проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа".

"Парламент проголосовал за возобновление трансляции. За - 266... Постановление с целью обеспечения доступа общественности к информации о деятельности Верховной Рады Украины в условиях военного положения путем восстановления прямых трансляций открытых пленарных заседаний", - написал он.

Федиенко добавил, что он бы "еще кулуары открыл, позволив представителям СМИ находиться в кулуарах и общаться с депутатами".

Видео дня

"Судя по тем выступлениям представителей разных фракций, все одобрительно к этому решению относятся", - отметил парламентарий.

В то же время Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", отметил, что "возобновить именно сегодня трансляцию отказались".

"Поэтому "Рада" заработает только с середины сентября... За - только 146... Л-логика", - написал он.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему проекту Постановления о некоторых вопросах освещения деятельности ВР девятого созыва (№13719), прямые трансляции пленарных заседаний парламента с начала полномасштабного вторжения России не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности Рады.

"В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет восстановить трансляции без создания дополнительных рисков", - говорится в тексте.

Отмечается, что проектом постановления, в частности предлагается с целью проведения прямых трансляций открытых пленарных заседаний ВР, которые осуществляются государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада", отменить запрет присутствующим на продолжающемся пленарном заседании распространять информацию о его начале, ходе и принятых на таком заседании решений ранее чем через час после объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

В свою очередь председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на брифинге отметил, что постановление вступает в действие с момента принятия, передает корреспондент УНИАН.

"Первые инициативы о возобновлении трансляции и возобновлении открытости Верховной Рады Украины были инициированы еще в 2023 году, когда враг был отброшен от Киева, но из определенных соображений, а корректнее из того, чтобы комфортнее работать, когда за тобой не наблюдают, это решение было отложено вплоть до сегодняшнего дня", - подчеркнул он.

По его словам, возобновление трансляции, скорее всего, состоится не сегодня и не завтра, а уже на следующей сессионной неделе. Относительно восстановления доступа журналистов в кулуары ВР, Юрчишин отметил, что об этом надо спросить председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По его словам, для этого нужно решение фракции большинства. Потому что сегодня этот вопрос вызывает дискуссии среди народных депутатов.

"Нам сейчас надо убедить большинство, что лучше, чтобы украинские журналисты информировали обо всех аспектах депутатской работы и работы парламента, чем этой информацией будет манипулировать враг через Телеграмм-каналы, или используя сайты и издания-помойки", - добавил нардеп.

Восстановление трансляций из Рады - что известно

Как сообщал УНИАН, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину заседания ВР прекратили транслировать на телевидении.

В августе 2025 года Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Голоса", председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова заявил, что в сентябре трансляции заседаний парламента могут возобновиться.

Он отметил, что делается все для того, чтобы "с сентября новая сессия не только началась в онлайн-трансляции на канале "Рада", но и было снято абсурдное эмбарго на час для новостей из Верховной Рады". То есть, чтобы материалы, которые журналисты нарабатывают там, можно было публиковать в режиме "живого" времени.

Вас также могут заинтересовать новости: