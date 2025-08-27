Меняется отношение командиров к своим бойцам.

Некоторые военнослужащие после самовольного оставления части (СЗЧ) возвращаются в свою часть, но очень много бойцов перешли в другую бригаду. Об этом сказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

Он напомнил, что полномасштабное вторжение России на территории Украины продолжается более 3 лет и как в каждой войне есть случаи СЗЧ, дезертирство.

"В начале полномасштабного вторжения в нашей армии было очень много проблем, которые сейчас убираются, есть уже совсем другой подход к бойцам и хотим это продемонстрировать людям, которые ранее ушли в СЗЧ", - подчеркнул Швыдкий.

По его словам, люди, которые пошли в СЗЧ, увидели разрыв в обществе.

"У нас такая параллель стоит, что ребята на фронте отдают жизнь, а в тылу люди делают вид, что у нас нет войны, и она никого не трогает. Поэтому люди не выдерживают этой параллели, разрыва между правдой войны и иллюзией мира", - добавил он.

Швыдкий рассказал, что сегодня многие люди, которые ранее ушли по разным причинам в СЗЧ, возвращаются в армию.

"Сейчас по динамике могу сказать, что очень много людей возвращается, уже десятки тысяч и они видят изменения, которые прошли за определенное время в армии, в отношении командиров к военнослужащим", - заверил он.

СЗЧ в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, за три года войны в Украине открыли сотни тысяч дел из-за самовольного оставления части и полсотни тысяч дел за дезертирство. Более 15 тысячам военнослужащих, самовольно оставивших часть, сообщено о подозрении.

В ответе Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды" сказано, что с 2022 года по июль 2025 года в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

Согласно данным в "Едином отчете об уголовных правонарушениях" по статье 407 УКУ (Самовольное оставление воинской части или места службы) в 2022 году зарегистрировано "6 988 производств (из них 347 в период январь-февраль), в 2023 году - 17 658, в 2024-м - 67 840 производств".

Что касается статьи 408 УК (Дезертирство), то с 2022 года по июль 2025 года зарегистрировано суммарно 50 058 уголовных производств по этой статье, в 1248 производствах сообщено о подозрении.

