Россия вербует йеменцев на войну, обещая тысячи долларов и гражданство

Новобранцам обещают "золотые горы" и гражданство.

РФ вербует граждан Йемена для участия в войне, используя для этого баллады о больших денежных выплатах, ежемесячных зарплатах и обещаниях предоставить российское гражданство, пишет издание Middle East Eye.

Известно, что вербовщики предлагают молодым йеменцам, уже имеющим боевой опыт в горячих точках своей страны (в Таиге, Марибе или на границе с Саудовской Аравией), огромные по йеменским меркам деньги. В частности, посредники обещают единовременную выплату при подписании контракта в размере 15 тысяч долларов, ежемесячный оклад в 5 тысяч долларов и упрощенное получение паспорта РФ.

Для сравнения, опытный военный в Йемене получает всего около 260 долларов в месяц, что равно зарплате бухгалтера.

Солдат Фавзи, служивший в йеменской Республиканской гвардии, рассказал журналистам, что летом 2025 года около десяти его коллег решили поехать в Россию, вероятно, благодаря контактам с кем-то, кто уже там находился. Товарищей пытались отговорить и предупреждали о смертельной опасности, однако те были уверены в своем опыте.

Собеседник признался, что и сам мог оказаться на фронте, поддавшись соблазну колоссальных сумм, но вовремя опомнился.

"Но когда я увидел, что почти никто из моих коллег не вернулся, я отверг эту идею, поняв, что эти финансовые вознаграждения будут оплачены моей кровью", – сказал он.

По информации журналистов, несмотря на регулярные сообщения о гибели или исчезновении йеменцев в украинских лесах, поток желающих не прекращается, ведь бойцы надеются на свой боевой опыт.

В то же время реальность на поле боя оказывается гораздо страшнее внутреннего конфликта. В соцсетях наемники жалуются на суровые условия и отмечают, что командование запрещает им покидать позиции до завершения годового контракта. Многие из них записывают видео с мольбами к йеменскому правительству вернуть их домой, однако официальные власти страны пока никак не реагируют, а точной статистики по количеству наемников нет.

По словам журналиста и наблюдателя Мохаммеда Али, если сейчас наемники в основном понимают, куда едут, то во время первых волн вербовки в 2023 и в начале 2024 года посредники часто прибегали к откровенному обману. Они обещали людям гражданскую работу на фермах или в ресторанах, но по прибытии в Россию иностранцев отправляли в военные лагеря, где силой заставляли подписывать годовые контракты.

Аналогичная ситуация ранее фиксировалась и с молодыми гражданами Иордании, которых отправляли на войну с помощью угроз и сфальсифицированных документов.

Официальная Москва традиционно отрицает любое принуждение и заявляет о правомерности своих действий. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что "иностранные добровольцы приезжают воевать исключительно по собственной воле и в полном соответствии с российским законодательством".

Схемы вербовки

Ранее УНИАН писал, что Россия начала активнее вербовать студентов из оккупированного Донбасса. По данным СМИ, молодежь агитируют поступать в российскую армию через учебные заведения, патриотические программы и финансовые обещания. Также студентов привлекают к военной подготовке и различным мероприятиям, связанным с милитаризацией. Оформить документы им предлагают прямо в деканатах или специальных "военно-учетных" кабинетах.

Также в России появилась коммерческая ниша вербовки иностранцев на войну. Важно, что частные вербовщики ищут себе в команду студентов-лингвистов со знанием английского, французского, арабского, хинди, суахили, урду и других языков. Чтобы оформить визы будущим наемникам, вербовщики ищут "своих людей" в дипмиссиях. Такие "фрилансеры" порой зарабатывают на перепродаже людей на войну больше, чем сами участники войны в Украине.

