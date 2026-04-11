Россия во время 'перемирия' убила украинскую эвакуационную группу на Запорожье, – DeepState

Враг нанес удар около 17:30, хотя объявленное Кремлем перемирие должно было начаться в 16:00.

В субботу, 11 апреля, российские оккупационные войска атаковали украинскую эвакуационную группу в Запорожской области. Произошло это уже во время действия объявленного Кремлем "перемирия".

Об инциденте сообщает мониторинговый проект DeepState. Атака была зафиксирована на видео.

Отмечается, что противник нанес удар около 17:30, тогда как "перемирие" должно было начаться в 16:00.

"Несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает то, что и делал. Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием fpv-дронов [российские захватчики] убили группу наших раненых", – сказано в сообщении.

Видео с моментом атаки не публикуем по этическим соображениям.

