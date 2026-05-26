Во время солнечного затмения темнота продлится рекордные 6 минут

В ближайшие три года астрономы обещают нам редкую серию из трех солнечных затмений, происходящих год за годом. Во время самого продолжительного затмения темнота посреди дня продлится шесть минут, пишет TwojaPogoda.pl.

Первое из этих трех затмений ожидается 12 августа 2026 года. Это будет первое полное затмение в Европе за 27 лет.

Тем, кто хочет стать свидетелем полного солнечного затмения – момента, когда полная Луна закрывает Солнце, вызывая наступление темноты, – следует отправиться в западную Исландию или северную и восточную Испанию. В обоих местах миллионы местных жителей и туристов смогут в полной мере насладиться зрелищем.

Испания уже активно готовится к наплыву миллионов туристов. Правительство создало специальную межведомственную комиссию для контроля за логистикой и безопасностью во время этого уникального события. Аналогичная подготовка ведется и в других странах, расположенных вдоль "теневого пояса", где местные власти планируют массовые наблюдения.

Самое продолжительное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Благодаря уникальной орбитальной конфигурации Земли и Луны полная фаза продлится рекордные 6 минут и 20 секунд. Это событие считается самым продолжительным в этом столетии и одним из самых впечатляющих за последние десятилетия. Поэтому уже сейчас вызывает огромный ажиотаж и привлекает внимание по всему миру.

В 2027 году полоса полного затмения пройдет через южную Испанию, Северную Африку, Ближний Восток и Сомали. Самый длительный период темноты, продолжавшийся более шести минут, произойдет вблизи Луксора в Египте.

Завершением этой серии станет кольцевое солнечное затмение 26 января 2028 года. Тогда Луна создаст красивое "огненное кольцо" вокруг солнечного диска. Кольцевое явление будет видно в Эквадоре, северной Бразилии, а также в некоторых частях Португалии, Испании и Марокко, и станет для наблюдателей необыкновенным зрелищем.

Напомним, что солнечное затмение 12 августа 2026 года станет особенным для Европы: в последний раз подобное явление на материке можно было увидеть в 1999 году. Для Исландии это будет первое затмение с 1954 года, а для Испании – с 1905-го.

Обычно это явление длится несколько часов, но полная фаза – всего несколько минут. Сначала Луна постепенно "закрывает" Солнце, и свет начинает слабеть. Когда перекрытие достигает почти полного, температура падает, а окружающий мир приобретает необычный оттенок.

