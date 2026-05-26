У Apple проблемы: ожидаемый iPhone Ultra оказался слишком сложным в производстве

В Купертино планировали снова произвести революцию, создав устройство без складки на экране, но пока идею не получается реализовать,

Apple готовит свой первый складной смартфон, который в утечках называют iPhone Ultra. В Купертино планировали снова произвести революцию, создав устройство без складки на экране, но пока идею не получается реализовать, пишет AppleInsider.

Если ранее появлялись собщения проблемах с шарниром и долговечностью гибкого дисплея, то теперь источники говорят о трудностях с компоновкой печатной платы. Именно из-за этого Apple пока не может достичь нужных производственных показателей.

В отчете говорится, что проблема связана с крайне ограниченным внутренним пространством корпуса. Apple стремится сделать iPhone-раскладушку заметно тоньше конкурентов, однако это усложняет разработку материнской платы и системы охлаждения. Инженерам пришлось несколько раз переделывать внутреннюю архитектуру устройства, чтобы избежать перегрева и проблем со стабильностью работы.

Видео дня

Поскольку в складных смартфонах целых два экрана и компоненты необходимо укладывать под экранами, то и требования к точности там гораздо выше, чем у обычных смартфонов. Инсайдеры говорят, что ситуация тревожная и компании, возможно, придется задержать выпуск iPhone Ultra до 2027 года.

Ранее также появлялись сообщения, что Apple недовольна надежностью шарнира: после большого количества складываний механизм мог издавать посторонние звуки. Кроме того, компания долго пыталась минимизировать складку на дисплее – одну из главных проблем всех "раскладушек".

Изначально компания планировала выпустить дебютный складной iPhone одновременно с обновлением линейки iPhone 18. Чтобы разгрузить производственные линии и освободить ресурсы, Apple даже пришлось сдвинуть запуск базового iPhone 18 на весну 2027 года.

Меж тем жо выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max осталось меньше четырех месяцев. месяцев. Портал PhoneArena собрал вместе все слухи и рассказал, чего ждать от премиальных iPhone в этом году.

Ранее инсайдеры раскрыли дизайн юбилейного iPhone с "микро-изогнутым" экраном. Такой экран визуально сделает устройство почти полностью "безрамочным", создавая эффект цельного стекла – идея, которую когда-то продвигал Стив Джобс.

Вас также могут заинтересовать новости: