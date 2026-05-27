Россия требует от Euroclear 252 млрд долларов по решению Московского суда

Европейское законодательство прямо освобождает Euroclear от ответственности за соблюдение санкционного режима ЕС.

Московский арбитражный суд поддержал требование Центрального банка РФ о немедленном исполнении решения против бельгийской клиринговой системы Euroclear. Российская сторона требует компенсацию за замораживание российских активов в Европе на сумму 18,17 трлн рублей – это примерно $252 млрд, пишет Reuters.

Иск стал ответом Кремля на решение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Еще 15 мая российский суд удовлетворил требования Центробанка РФ о возмещении убытков.

Впрочем, ключевая проблема для Москвы заключается в том, что российские судебные решения не имеют юридической силы на территории Евросоюза. Европейское законодательство прямо защищает Euroclear от ответственности за выполнение санкционного режима ЕС.

Поэтому решение российского суда на данный момент выглядит скорее политическим и символическим шагом, чем реальным механизмом возврата средств.

В то же время в РФ теоретически могут попытаться искать активы Euroclear в так называемых "дружественных" юрисдикциях – в частности, в Китае, ОАЭ или Казахстане – для потенциального ареста или давления.

В Euroclear уже раскритиковали процесс, заявив о нарушении права на защиту. Юристы компании подчеркнули, что слушание было назначено всего за два дня, а полный текст решения до сих пор не опубликован.

Следует отметить, что после начала полномасштабной войны страны Запада заморозили около 300 млрд евро российских резервов, и примерно две трети этих средств находятся именно в системе Euroclear.

Попытки давления на Euroclear

Напомним, в декабре Financial Times сообщил, что бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится львиная доля замороженных российских активов, столкнулся с проблемой понижения кредитного рейтинга от американского агентства Fitch из-за намерений высвободить средства под репарационный кредит для Украины.

В последнем отчете депозитария отмечалось, что уже в июле 2026 года Euroclear планирует выплатить Украине очередной платеж из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро. В первом квартале 2026 года Euroclear выделил 744 млн евро в качестве непредвиденного взноса из чистой прибыли от замороженных российских активов в фонд поддержки Украины.

