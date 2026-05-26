В Воздушных силах рассказали, как поступает информация о запуске ракеты 'Орешник'

Игнат рассказал, что в Украине могут объявить тревогу даже в том случае, если Россия осуществила имитационный запуск ракеты.

Информация о том, что Россия осуществила запуск ракеты "Орешник" из Капустиного Яра, как правило, поступает от разведки, заявил в эфире Radio NV начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При этом Игнат отметил, что иногда Россия предупреждает, что проводит на этом полигоне учения и поэтому перекрывает воздушное пространство.

"Как поступает информация? Обычно это разведка. Есть разные виды разведки, в частности космическая. Есть информация для Украины, для наших соответствующих служб, в частности Воздушных сил, что осуществлен запуск, Капустин Яр. Тот или иной запуск – это вспышка, загорается опасность. Когда именно, как именно, враг информировать не будет. Конечно, они предупреждают, что проводят какие-то учения, перекрывают воздушное пространство, это все установленные процедуры. Но может быть осуществлен запуск – вы же понимаете, это Россия. Кого они будут предупреждать или не будут, никто на них не рассчитывает", – отметил представитель Воздушных сил Украины.

Он добавил, что страна-агрессор, кроме запуска "Орешника", еще и проводит на Капустином Яру испытания ракетного вооружения: С-400, "Искандеров" или другого.

"Определить сразу, что это за запуск, тоже невозможно. Поэтому может быть даже тревога, когда запуск какой-то имитационный или с целью тех апробаций, о которых я только что говорил. Но знать точно, что это именно "Орешник" или нет, можно уже имея больше информации, собирается ли противник это делать, не собирается и т.д.", – пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 24 мая во время очередной массированной атаки на Украину армия РФ выпустила по городу Белая Церковь в Киевской области ракету "Орешник". Источники рассказали Defence Express, что это уже третье применение "Орешника" в так называемом "кинетическом" варианте. Указывается, что во время массированного обстрела основной удар РФ был направлен на Киев с использованием дронов, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Аналитики ответили на предположения, могла ли ракета отклониться от цели на 80 км и планировал ли Кремль ею атаковать Киев. Скорее всего, враг целился в один из военных объектов или аэродром в Киевской области.

Также мы писали, что американский Институт изучения войны (ISW) не исключает, что Россия могла запустить две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по Украине. Указывается, что одна из ракет могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области. Украинские OSINT-исследователи 25 мая обнародовали видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты. На записи якобы видно падение шести суббоеприпасов. Отдельные источники предполагают, что ракета могла упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой, а это примерно в 40 километрах от линии фронта.

