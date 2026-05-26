На дорогах Северной Кореи резко возросло количество автомобилей: с чем это связано

В Северной Корее наблюдается внезапный рост числа автомобилей. Эта страна известна практически пустыми дорогами из-за своей изоляции, что делает это явление еще более необычным, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что Северная Корея долгие годы считалась страной с самым низким показателем владения автомобилями в мире. Владение частными транспортными средствами в этой стране было запрещено на протяжении десятилетий для многих граждан.

Как сообщает Reuters, недавно в Северной Корее сняли запрет на владение частными автомобилями. Теперь граждане с водительскими удостоверениями могут приобрести одно авто на семью через дилеров, сертифицированных государством.

В агентстве отметили, что с момента снятия запрета в Северной Корее наблюдается значительный рост интенсивности дорожного движения. Некоторые туристы даже сообщают о пробках и нехватке парковочных мест.

Известно, что основным поставщиком автомобилей на рынок Северной Кореи является Китай.

Также наблюдается рост спроса на товары, связанные с автомобилями. Журналисты отметили, что поставки новых шин для легковых автомобилей выросли на 88% по сравнению со средними показателями до пандемии COVID-19.

Туристы уже видели на улицах Пхеньяна автомобили брендов Chery, Geely, BMW и Audi. Представители BMW и Audi в разговоре с журналистами заявили, что им ничего не известно о том, что их автомобили эксплуатируются в Северной Корее.

В агентстве добавили, что многие автомобили в КНДР теперь имеют желтые номерные знаки. Эти номерные знаки указывают на то, что авто является частной собственностью.

