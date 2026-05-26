5 растений, которые гибнут на улице летом: список от садоводов

Прямое солнце и сухая земля способны уничтожить их за считанные часы.

С наступлением тепла многие выносят комнатные растения на улицу – но некоторым из них это может просто убить. Эксперты по садоводству назвали пять растений, которые летом лучше оставить дома, пишет Martha Stewart.

Интенсивное солнце, жара и сухой воздух – главные враги тропических комнатных растений.

Большинство из них привыкли к стабильной влажности и рассеянному свету, которые в помещении контролировать значительно проще. Прямое уличное солнце может за несколько часов обжечь листья и высушить землю в горшке.

Издание составило список из 6 растений, которые не стоит оставлять на солнце.

1. Калатея

Калатея поражает яркими узорами на листьях – но это сугубо комнатная красавица. Эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Стейнкопф предупреждает:

"Калатеи – не самые простые растения для выращивания, и на улице их тонкие листья не выдерживают полного палящего солнца. Они обгорят на солнце, листья станут хрустящими, и, вероятно, растение погибнет".

Держите ее дома при постоянной влажности и чаще протирайте листья – это еще и защитит от паутинных клещей.

2. Африканская фиалка

Африканская фиалка – нежное растение, которое очень не любит улицу.

"Они предпочитают холодную воду или стоячую воду", – говорит Стейнкопф.

В природе эти растения растут наклоненно, чтобы вода стекала с верхушки. Лучшее место для нее – восточное окно или лампа для роста. Поливайте теплой водой и следите, чтобы вода не попадала на листья.

3. Пеперомия

Название говорит само за себя: пеперомия любит стабильное тепло и влажность – то, что на улице обеспечить сложно.

"Пеперомия – очень популярное, компактное, медленно растущее комнатное растение с толстыми, текстурированными листьями", – рассказывает садовод Робин Тротт.

Он рекомендует яркий непрямой свет и рыхлую почву с перлитом. Температура в помещении не должна опускаться ниже 15 градусов по Цельсию.

4. Декоративные папоротники

Папоротники чувствительны к солнцу и легко обгорают. Особая опасность – чрезмерный или недостаточный полив, который на улице сложно контролировать.

"Поливать папоротник нужно у основания, а не сверху – если вода застоится в кроне, растение сгниет", – предупреждают садоводы.

5. Фиттония

Маленькая, но капризная. Фиттония известна своими эффектными листьями с цветными прожилками – серебристыми, розовыми, красными или белыми.

"Из-за их небольшого размера и потребности в постоянной влажности растения лучше всего растут в помещении", – объясняет Тротт.

Ей нужны тепло, высокая влажность и защита от сквозняков.

Если все же хотите вынести растения на улицу

Некоторые комнатные растения все же можно выносить летом – но с оговорками. Тротт советует выбирать место с утренним солнцем и избегать прямых послеобеденных лучей. Лучше всего – под деревьями или на крытой веранде.

И главное: на улице горшки высыхают гораздо быстрее, поэтому поливать придется чаще.

