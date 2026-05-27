Почему Россия усилила свои угрозы в адрес Украины: в BBC назвали вероятные причины

Москва усилила свои угрозы в адрес Украины, предупредив о "постоянных, систематических ударах по Киеву, направленных против его военно-промышленного комплекса", сообщает BBC.

Издание отметило, что Россия также призвала иностранных граждан и дипломатический персонал покинуть город "как можно скорее".

В статье отмечается, что в определенном смысле такие угрозы не являются чем-то новым. Министерство иностранных дел Украины отметило, что Россия уже более четырех лет еженедельно наносит удары по городам.

Оно оценивает, что "общий уровень угроз безопасности, которые Россия создает для Киева и других городов, остается таким же, как и в предыдущие месяцы и годы".

Однако, как отмечает издание, новым является риторика, которую использует Кремль для оправдания таких атак – и это связано с одним конкретным инцидентом.

Издание сообщило, что Москва обвинила Украину в умышленном убийстве 21 студента во время удара на прошлой неделе по Старобельску в Луганской области. В свою очередь, Украина утверждает, что нанесла удар по военному объекту на оккупированной Россией территории.

"Однако Москва представляет этот инцидент, который, по ее мнению, является преднамеренным нападением на гражданское население, как законное основание для ответных действий", – поясняется в публикации.

Добавляется, что ранее такие атаки редко требовали подобных объяснений. Россия также не проявляла особого раскаяния по поводу жертв среди собственного гражданского населения в Украине.

Военный аналитик Иван Ступак считает, что это свидетельствует о том, что Москва пытается контролировать нарратив войны.

"Когда у вас есть проблемы с экономикой и российским обществом, то возникает давление на месть", – пояснил он.

Издание добавляет, что Андрей Коваленко из Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что есть и другие причины для этих угроз, не связанные с атакой на Луганск.

Во-первых, по словам Коваленко, это отсутствие успехов России на поле боя. Он считает, что давление оказывается также на союзников Украины, поскольку Москва призывает дипломатический персонал покинуть Киев.

К тому же, сильная европейская поддержка Украины, как политическая, так и военная, уже давно рассматривается в Кремле как главное препятствие для достижения его военных целей.

В-третьих, по словам эксперта, "есть попытка отвлечь внимание от ударов Украины по российской территории с большого расстояния и ее способности защищать собственные территории, включая Москву".

Издание заключает, что война, которая сейчас вступает в свой пятый год, пока не развивается в нужном для Москвы направлении.

"Поскольку Россия сталкивается с растущими ограничениями в промышленности и кадровой сфере, ей вскоре придется решить, прибегать ли к принудительной мобилизации экономики и общества", – считает Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований.

По его мнению, принуждение людей к вступлению в ряды вооруженных сил "будет иметь разрушительные последствия и будет непопулярным" и может представлять серьезную угрозу для стабильности России.

В публикации указывается, что все это не уменьшает угрозу для Украины. Во время последней массированной атаки Россия применила по крайней мере одну ракету "Орешник", которую очень трудно сбить.

Поэтому издание делает вывод, что Киев, вполне вероятно, столкнется с трудностями при противодействии подобным масштабным и повторяющимся атакам.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он глубоко обеспокоен недавним заявлением Российской Федерации о намерении наносить последовательные и систематические удары по украинским оборонным предприятиям в Киеве. Гутерриш отметил, что в ООН осудили атаку на учебное заведение так же, как и осуждают "все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили". Генсек ООН подчеркнул, что сегодня как никогда важно избежать дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, это рискует еще больше отдалить перспективы мира, продлевая страдания людей.

Также мы писали, что Европейский Союз и ряд европейских государств вызвали российских дипломатов после новых угроз в адрес Киева. Указывается, что дипломатические демарши провели Германия, Норвегия, Нидерланды и сам ЕС. Накануне Москва также призвала иностранных граждан, включая дипломатов, покинуть город. В Евросоюзе такие заявления назвали "неприемлемой эскалацией".

