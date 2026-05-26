Военный высказал мнение о том, нужно ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Старостенко выступает за возобновление призыва 18-летних юношей.

Снижать мобилизационный возраст не нужно, но следует вернуть призыв в армию, высказал мнение в интервью 24 каналу военнослужащий 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Станислав Старостенко (Юрист).

Он пояснил, что возвращение призыва для 18-летних юношей дало бы им возможность за 9 месяцев научиться тому, чему их сейчас обучают за 2 месяца в ходе базовой общевойсковой подготовки (БОП).

"Юноши имели бы возможность выбирать профессию, знакомиться непосредственно с солдатами с передовой и видеть, что не все так, как подается в телеграм-каналах", – добавил военный.

Юрист добавил, что это также закаляло бы волю юношей и давало бы надежду нынешним защитникам страны, что придет профессионал, который сможет их заменить.

Старостенко отметил, что до 2022 года в стране был срочный призыв и все мужчины должны были идти в армию.

"Мобилизационный возраст и так был снижен, и этого достаточно. Но нужен призыв, допризывная подготовка юношей в школах. Я был на двух благотворительных мероприятиях в школе. Они этого не знают, не умеют, не готовятся к этому", - рассказал юрист.

Он прогнозирует, что война в Украине уже никогда не закончится, а будет перетекать из одной фазы в другую.

"Пример стран, находящихся в состоянии войны с неистовыми соседями, показывает, что она может длиться десятилетиями", – добавил военный.

Поэтому Старостенко считает, что необходимо хотя бы учить детей, как накладывать жгут и пользоваться огнетушителем. Он отметил, что сейчас опасно не только на фронте, на дорогах также гибнет немало людей. Кроме того, военный добавил, что дети получают травмы, катаясь на самокатах.

Военный, который в мирной жизни работал в детском саду, считает, что следует брать пример с Японии и уже с маленького возраста приучать детей реагировать на тревогу.

"Сработала тревога – они аккуратно выбежали, и все. Я внедрял это у себя в детском саду. Сначала дети не знали, что делать, а потом организованно и системно выходили", – рассказал он.

Юрист привел пример, что время от ранения до того, как человек может истечь кровью, составляет 45 секунд, а при повреждении руки – полторы минуты.

"Надо каждый день тренироваться. Поэтому нужна ли допризывная подготовка юношей? Конечно, она должна быть", – считает военный.

Кроме того, Старостенко высказал мнение, что в школе должны быть курсы по дронам, потому что за ними будущее.

"Они летают, ездят, роют под землей, плавают. Будет беспилотная почта, беспилотные транспортные доставки. Построят автомобильные магистрали, как в Европе, чтобы ездили без пилота. Беспилотные блогеры, съемка, видеосъемка. Поля обрабатывают с дронов. Агродроны – это очень дорого и очень эффективно", – считает он.

На вопрос журналиста, о чем сейчас мечтает военный, он отметил, что это простые вещи.

"Я мечтаю вернуться к себе в ореховый сад в городе Вовчанске. Поклониться своему дому, который уже разрушен. Посмотреть, выросли ли мои деревья. Обнять своих родителей. Съездить в деревню, где стоит бабушкина хата, которую мы называем фазендой, посмотреть, что там. И просто никуда не идти, снять эту форму, выбросить берцы, надеть тапочки, поехать на пруд. И просто выспаться", – поделился Старостенко.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, готовится армейская реформа, которая будет состоять из двух этапов. Стерненко рассказал, что первый этап начнется уже с июня и коснется изменений в денежном обеспечении. В частности, украинские пехотинцы будут получать больше, чем сейчас. Кроме того, он добавил, что должна появиться система контрактов. Право на демобилизацию получат те, кто встал на защиту страны раньше, поскольку у них первоочередное право на это.

Также мы писали, что Министерство экономики Украины сообщило, что правительство приняло постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Министр экономики Алексей Соболев подчеркнул, что система должна быть понятной, честной и защищенной от манипуляций. Он добавил, что изменения позволяют сохранить баланс между потребностями обороны и стабильной работой предприятий, без которых невозможно функционирование экономики в условиях войны. В частности, для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат, то есть 25 941 грн.

