Адвокат назвал вопрос на собеседовании, который всегда приводит к потере денег

Современный перенасыщенный рынок труда диктует жесткие правила игры.

Так много людей отчаянно пытаются найти работу, что получение приглашения на собеседование может казаться настоящей удачей. Однако в условиях перенасыщенного рынка для реального получения должности, отражающей вашу ценность, требуется стратегия.

Адвокат по уголовным делам Джереми Розенталь поделился инсайтами о том, как добиться успеха не только в юридической сфере, но и на рынке труда в целом. Если и есть стратегия, в которой он твердо уверен, так это то, что существует один вопрос на собеседовании, на который никогда не следует отвечать, и касается он заработной платы, пишет Your Tango.

По мнению юриста, вы никогда не должны отвечать на вопрос об ожидаемой зарплате во время собеседования. Когда интервьюер спрашивает что-то вроде: "Какую сумму в долларах вы рассчитываете получать при трудоустройстве?", Розенталь был непреклонен в том, что отвечать не стоит.

Как он объяснил, этот вопрос позволяет ему, как интервьюеру, узнать много нового о вас как о соискателе, включая то, как вы ориентируетесь в профессиональном мире, насколько тщательно вы изучили компанию и вакансию, а также насколько вы цените себя как личность. Далее он подчеркнул, что подавляющее большинство людей называют слишком низкие цифры, когда делятся своими зарплатными ожиданиями.

Это, в свою очередь, позволяет работодателям занижать предложения для потенциальных сотрудников, экономя деньги компании и выставляя рекрутера или менеджера по найму в лучшем свете.

Иными словами, у работодателей есть стимул платить вам меньше, чем вы заслуживаете, если вы открыто недооцениваете себя.

Ответ на вопрос о ваших зарплатных ожиданиях связан с риском

Уклонение от вопросов, которые являются стандартными в процессе собеседования, может показаться нелогичным. В конце концов, вы зашли так далеко в процессе подачи заявки, почему бы просто не сказать им, сколько денег вы хотите? Но, как объяснил Розенталь, вы можете раскрыть о себе гораздо больше, чем намеревались, независимо от того, как именно ответите.

По словам карьерного коуча Дженнифер Херрити, "работодатели спрашивают об ожиданиях по зарплате, чтобы проверить соответствие бюджету, оценить вашу самооценку и протестировать ваши навыки ведения переговоров". Помимо того, что ваш ответ говорит о вас, конкретная названная цифра сопряжена с рисками.

"Если вы назовете слишком низкую сумму, вы можете в итоге зарабатывать меньше, чем они готовы платить", – пояснила эксперт по трудоустройству из Harvard Business Review Эми Галло. И добавила: "А если вы назовете слишком высокую сумму, вы можете лишить себя шансов на получение работы из-за высокой цены".

Вполне понятно, что это может деморализовать. Однако существуют способы перехитрить этот пугающий вопрос и даже очаровать интервьюера в следующий раз, когда вам придется с ним столкнуться.

Отказ от ответа на вопрос о зарплатных ожиданиях – это умная стратегия

Вместо того чтобы прямо называть цифру или даже диапазон того, что вы рассчитываете зарабатывать на этой должности, в ваших интересах уйти от ответа и уклониться. Как отметил Розенталь в конце видео, он на самом деле предпочитает, когда соискатель заявляет, что этот ответ является чем-то личным, поскольку это показывает, как он объяснил, "что вы не глупец", и это действительно очаровывает его как интервьюера.

Еще одна ключевая стратегия заключается в том, чтобы полностью перенаправить разговор. Как заметила Галло, вы можете спросить интервьюера о бюджете компании для данного зарплатного диапазона.

Если они спросят, соответствует ли это вашим ожиданиям, ответьте уклончиво. Скажите, что это полезная информация, и спросите, есть ли возможность для переговоров после получения предложения о работе. Наконец, Галло подчеркнула, что можно просто уйти от вопроса, вернувшись к вашим квалификациям как кандидата на работу.

Хотя это может показаться немного неловким, уклонение от вопроса о зарплате может принести вам только пользу. Во всяком случае, возвращение к своим квалификациям косвенно говорит им о том, что вы знаете себе цену, а это, как выразился Розенталь, именно то, что вы хотите донести.

Понятное дело, этот рынок труда суров. Мы не должны думать обо всем этом, когда большинство из нас просто пытается выжить. Однако этот профессиональный совет от юриста может оказаться именно тем, что спасет вас от того, что очередной интервьюер пропадет и не ответит вам.

Как минимум, это поможет вам вооружиться уверенностью в следующий раз, когда придется справляться с этим вопросом.

