Тела погибших пленных, которые возвращает Россия, подтверждают факты пыток, – замглавы ВР

В Раде рассказали, как нарушаются права украинских военных и гражданских лиц, находящихся в российском плену.

Более 95 процентов украинских военнопленных в российских местах заключения подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в социальной сети Facebook.

"В российском плену сейчас удерживают около 7 тысяч украинских военнослужащих. Гражданских, по разным данным, от 10 до 20 тысяч. Из плена удалось вернуть чуть более 9 тысяч украинцев за все время войны. Преимущественно военных", – сообщила Кондратюк по итогам презентации исследования "Нарушение прав военнопленных на охрану здоровья и медицинское лечение: последствия, квалификации и перспективы".

Как она отметила, более 95 процентов украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену, что подтверждается официальными отчетами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и данными Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Недавно Россия вернула нам из плена 375 тел с признаками пыток и не оказания помощи. Это государственная политика", – подчеркнула она.

По ее словам, речь идет о ранах, которые оставляли без медицинской помощи, о ненадлежаще проведенных ампутациях и вырывании зубов, снятии жгутов с раненых после теракта в Оленовке и т. д.

"Юридически это – грубые нарушения сразу ряда статей Женевской конвенции. Это военные преступления по статье 8 Римского статута", – подчеркнула Кондратюк.

Создание трибунала по российской агрессии

Как сообщал УНИАН, в мае этого года было утверждено имплементационное соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Предполагается, что теперь наказание инициатора войны Владимира Путина и представителей его режима неизбежно.

Этот Специальный трибунал должен начать работу в 2027 году.

