Впервые за четыре года регулятор снизил стоимость хранения газа в хранилищах

На технологический газ планируется потратить более миллиарда гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня повысила тарифы на закачку и отбор газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), но снизила стоимость хранения "голубого топлива". Соответствующие постановления были приняты 26 мая, сообщает официальный сайт регулятора.

Как отмечает издание Expro, тариф на закачку газа был повышен на 16% – с нынешних 253,03 грн/тыс. кубометров (без НДС) до 290,45 грн/тыс. кубометров (без НДС). Отбор газа подорожал на 13% – с нынешних 243,52 грн/тыс. кубометров (без НДС) до 290,45 грн/тыс. кубометров (без НДС).

При этом тариф на хранение газа снижен с 0,4 грн/тыс. кубометров (без НДС) до 0,36 грн/тыс. кубометров (без НДС). Как пояснили в НКРЭКП, стоимость хранения была снижена для содействия накоплению газа на следующий отопительный сезон. Указанные тарифы были изменены впервые за четыре года.

Видео дня

Журналисты добавляют, что при расчете тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) природного газа учтено, что в течение года в подземные хранилища будет закачано 8,08 млрд кубометров "голубого топлива", а отбираться будет – 8,4 млрд кубометров. Также ожидается, что в подземных газохранилищах будет храниться не более 11,27 миллиардов кубометров газа.

Вместе с тем, для обеспечения, в частности, закачки/отбора из ПХГ "голубого топлива" планируется приобрести 68,6 млн кубометров газа. Ожидается, что стоимость этого газа составит 23581,1 грн за 1000 кубометров. То есть на закупку так называемого технологического газа будет потрачено более миллиарда гривень.

Запасы газа в Украине – последние новости

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль 9 марта сообщил, что к началу отопительного сезона 2026/2027 в конце осени Украина планирует накопить 14,6 млрд куб. м газа в подземных хранилищах.

При этом в Министерстве энергетики рассчитывают, что в подземные газохранилища будут закачивать преимущественно газ собственной добычи.

Вас также могут заинтересовать новости: