Количество 'Шахедов', запускаемых Россией, стремительно растет, - замкомандующего ВС ВСУ

Работа по сбиванию вражеских дронов становится сложнее.

Российские захватчики стремительно увеличивают количество ударных дронов "Шахед", которые запускаются против Украины. Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров (позывной "Лазар") во время выступления, фрагмент которого обнародовал телеканал "Новости.Live".

В частности, он рассказал, как в один день по Украине было запущено 741 "Шахед" со стороны российских захватчиков. Лишь 23 российских ударных дрона достигли своей цели.

"Это нисколько не снимает с нас ответственности за то, что эти "Шахеды" достигли цели. Работа, на самом деле, становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество "Шахедов", выпускаемых одновременно, стремительно растет", – подчеркнул Елизаров.

Напомним, что по оценкам издания The Wall Street Journal, Украина за четыре года войны создала одну из самых эффективных в мире систем противодействия дронам-камикадзе "Шахед", а украинские военные технологии все активнее привлекают внимание союзников на Ближнем Востоке и Западе. В частности, украинские силы уже способны сбивать почти абсолютное большинство запущенных врагом дронов.

Как отмечает специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, на фоне снижения эффективности применения классических бензиновых "Шахедов" Москва может усовершенствовать системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков, а также попытаться внедрить собственные контрмеры.

